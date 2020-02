INSÓLITO: Ya puedes enviar fotos de tus genitales a los doctores si te da pena ir a consulta

Los pacientes con mucha pena ahora pueden enviar fotos de sus genitales a su médico para evitar la vergüenza de tener que sacarlos frente a ellos en consulta.

Visitar a los médicos ahora puede volverse un poco menos incómodo cuando se tiene un problema allí, ya que ahora es posible enviar imágenes de sus genitales a su médico para que lo asesoren.

Better2Know, un proveedor privado de pruebas de salud sexual, ofrece este servicio, ya que los médicos pueden verificar las imágenes para detectar signos de ITS.

A los pacientes se les permitirá enviar por correo electrónico una imagen que muestre sus síntomas físicos de una posible ITS. Estos síntomas pueden variar de erupciones, bultos o imperfecciones.

En lugar del nombre del paciente, pueden usar un "número PIN único" para que no necesiten ser identificados, informó la clínica.

Una vez que un médico ha examinado la imagen, pueden discutir sus pensamientos con el paciente por teléfono y aconsejarle sobre los próximos pasos que deberán seguir.

En esta etapa, no se puede administrar una prueba de diagnóstico o incluso un tratamiento, en cambio, se recomienda que asista a una clínica de salud sexual real.

Para aquellos que todavía están demasiado ansiosos por visitar la clínica de salud sexual, es posible solicitar un kit de prueba autoadministrado que se puede enviar por correo.

Si los resultados necesitan que requiera tratamiento, esto significará que debe ir a la clínica para que pueda recibir el tratamiento adecuado.

El servicio de consulta de fotos se lanzó a finales del mes pasado y cuesta unos £ 160 euros. A este precio, ¡quizás valga la pena enfrentar la vergüenza!

La clínica espera que el lanzamiento de este servicio signifique que más personas recibirán exámenes de detección de ITS.

En 2017, las cifras de Public Health England muestran que se han diagnosticado alrededor de 420,000 ITS.

La cofundadora de Better2Know, Anthea Morris, dijo: “Es comprensible que algunos pacientes se sientan un poco ansiosos por hacerse la prueba de una ITS, especialmente si es la primera vez que se hacen un chequeo”.

“Esperamos que el servicio de consulta de fotos sea el primer paso para muchos en un viaje hacia una mejor salud sexual y recibir un diagnóstico, asesoramiento y tratamiento cuando sea necesario”, señaló.

"Sin embargo, las ITS no siempre producen síntomas visibles, por lo que es importante que las personas sexualmente activas se realicen pruebas con regularidad, independientemente de si experimentan o no indicios visibles de una ITS".

Se espera que este servicio signifique que las personas puedan recibir un diagnóstico más rápido, lo que significa la prevención de la propagación de ITS y evitar demoras en el tratamiento vital.

Si no se trata, las ITS pueden causar infertilidad, ceguera, parálisis y, en casos raros, incluso la muerte.

