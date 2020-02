INSÓLITO: Se dan el "Sí" en megaboda miles de coreanos cubiertos con tapabocas

La Iglesia de la Unificación reivindica tres millones de fieles en el mundo, y recientemente mantuvo una ceremonia multitudinaria en donde miles de coreanos se dieron el “sí” cubiertos con tapabocas debido a la reciente epidemia de coronavirus.

Fundada por Sun Myung Moon, la Iglesia de la Unificación, mantuvo una ceremonia con alrededor de 6,000 parejas de 64 países, muchas de ellas con mascarillas sanitarias, que finalmente pudieron darse el sí en Corea del Sur durante un matrimonio colectivo organizado por la iglesia antes mencionada a pesar de los riesgos de contaminación relacionados con el brote del coronavirus.

Según informes de medios locales fueron distribuidas mascarillas a unos 30,000 participantes, pero sólo unos cuantos las utilizaron en el evento.

“Sería mentira decir que no me preocupa en absoluto la epidemia”, explica Choi Ji Young, una estudiante de 21 años que conoció a su marido hace dos meses a través de la organización. “Pero hoy me siento protegida del virus”, señaló.

24 casos de infección fueron registrados en Corea del Sur por el nuevo coronavirus y se prohibió la entrada a los extranjeros que habían visitado recientemente la ciudad china de Wuhan, cuna de la epidemia.

Fueron cancelados festivales, conciertos de K-Pop, y ceremonias de graduación para intentar combatir la propagación del virus. Por su parte, las autoridades pidieron a las organizaciones religiosas que se asocien a la prevención.

La Iglesia de la Unificación reivindica tres millones de fieles en el mundo, y recientemente mantuvo una ceremonia multitudinaria en donde miles de coreanos se dieron el “sí” cubiertos con tapabocas debido a la reciente epidemia de coronavirus.

No obstante, la Iglesia de la Unificación mantuvo la ceremonia, organizada con motivo del centenario del nacimiento de su controvertido “mesías” Sun Myung Moon, con el argumento de que venía preparándola desde hacía cuatro años.

Todos vestidos idénticos y que, en su mayoría, se conocieron en las últimas semanas, los recién casados participaron con entusiasmo en el evento realizado en Gapyeong, al este de Seúl.

La Iglesia de la Unificación reivindica tres millones de fieles en el mundo, y recientemente mantuvo una ceremonia multitudinaria en donde miles de coreanos se dieron el “sí” cubiertos con tapabocas debido a la reciente epidemia de coronavirus.

Durante mucho tiempo, estos matrimonios colectivos, que en los primeros años de la década de 1960 sólo reunían a unas pocas decenas de parejas fueron el signo más destacado de los miembros de la Iglesia de la Unificación, cuyo fundador falleció en 2012 con 92 años.

La Iglesia de la Unificación reivindica tres millones de fieles en el mundo, y recientemente mantuvo una ceremonia multitudinaria en donde miles de coreanos se dieron el “sí” cubiertos con tapabocas debido a la reciente epidemia de coronavirus.

En Washington, en el año de 1997, 30,000 parejas se unieron. Dos años más tarde aproximadamente 21,000 personas lo hicieron en el estadio olímpico de Seúl.

La Iglesia de la Unificación reivindica tres millones de fieles en el mundo, y recientemente mantuvo una ceremonia multitudinaria en donde miles de coreanos se dieron el “sí” cubiertos con tapabocas debido a la reciente epidemia de coronavirus.

Te puede interesar: INSÓLITO: La flor más grande del mundo florece en Indonesia y ¡huele a cadáver!

Los devotos aceptan que la organización les ofrezca una pareja, no sin antes declarar bajo juramento que todavía son vírgenes. Al finalizar la ceremonia, los recién casados deben abstenerse de mantener relaciones sexuales durante 40 días por lo menos.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana