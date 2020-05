INSÓLITO: Proyecto Libro Azul

El Proyecto Libro Azul fue un proyecto creado en el año 1952 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), encargada de investigar y documentar toda la información respecto al fenómeno ovni. Se podría decir que durante su existencia, este proyecto se convirtió en el diario de los ovnis, recogiendo y archivando miles de informes, hasta el año 1969 en que se dio por terminado el proyecto.

Esta idea surgió después de varios avistamientos en el año 1947, por parte de pilotos comerciales, y personas que empezaron a reportar en masa este fenómeno, lo que llevó a la fuerza aérea a investigar si estos objetos no identificados, pondrían en peligro la seguridad nacional.

Para realizar este proyecto se convocó un grupo de expertos del Instituto Conmemorativo Battelle, para realizar informes de tipo científico. Durante su investigación los científicos encargados, determinaron 3 categorías para la clasificación de los informes: explicable, inexplicable y con información insuficiente.

En total se logro recopilar 12618 casos de avistamientos de ovnis, de los cuales 700 no pudieron ser explicados. Sin embargo, se cree que este número pudo ser mayor, debido a que muchos de los casos presentados por personas entrenadas con alta reputación, como lo eran los pilotos comerciales, pilotos militares, oficiales de policía, etc, reportaron avistamientos que a su percepción no tenían explicación.

Pero que el proyecto azul los clasificó como sucesos explicables, al confundir globos aerostáticos, gases de pantano o eventos meteorológicos de todo tipo con ovnis, clasificación que a más de uno dejó descontento.

Aunque durante 10 años se estudió miles de fenómenos ovni, el proyecto llegó a la conclusión que la mayoría de avistamientos habían sido provocados por:

Histeria en masa

Confusión de eventos naturales con ovnis

Fraude para obtener publicidad

Personas con patologías mentales que les causaba alucinaciones

Al final, el proyecto desacreditó miles de testimonios, con evidencias fotográficas y testigos oculares. Lo que llevó a considerar a muchos que el proyecto libro azul, se creó en realidad para obtener información acerca de los avistamientos ovni, ocultar esta información y desinformar al publico para que creyera que estos eventos eran solo parte de su imaginación.

Para el año 2015, Estados Unidos decide desclasificar los archivos y revelar cientos de páginas y evidencias fotográficas de avistamientos ovni, las cuales se compartieron por los investigadores Rob Mercer y John Greenewald, en la página The Black Vault, que está disponible para el público.