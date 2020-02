INSÓLITO: Mujer pierde una oreja por el uso excesivo de camas solares

No todos podemos tener el bronceado perfecto, ¡obvio principe! no todos pueden ser como el diamante negro Roberto Palazuelos, ya que el es el "único" que cuenta con la piel perfecta, o al menos eso dice él; todo esto que les contamos nos lleva el día de hoy al insólito caso que les traemos sobre una mujer que quería tener el mejor todo de piel, en el intento perdió la una de sus orejas.

INSÓLITO: Mujer pierde una oreja por el uso excesivo de camas solares

El insólito caso de la mujer que pierde su oreja

El uso excesivo de las camas solares hizo que esta mujer perdiera toda su oreja izquierda en Bolton una ciudad en el noreste de Reino Unido. (Quedo mochita).

Andrea Smith actualmente tiene 44 años. Cuenta que no tiene más que palabras de arrepentimiento por sus acciones del pasado. Utilizaba camas solares desde que tenía 14 años lo que hizo que desarrollara un melanoma e la oreja y que debió ser amputada para evitar que se propagará el cáncer.

INSÓLITO: Mujer pierde una oreja por el uso excesivo de camas solares

En una entrevista a BBC dijo que fue operada en el 2015 dos veces. "Me quitaron el oído interno, el medio, las glándulas salivales del lado izquierdo, y todos mis nódulos linfáticos", explica.

Dijo que era adicta a broncearse y utilizaba las camas solares porque los resultados eran mucho más rápidos. Si bien los análisis más recientes muestran que se ha recuperado, Smith vive con el temor que esta forma agresiva de cáncer de piel retorne.

INSÓLITO: Mujer pierde una oreja por el uso excesivo de camas solares

Te puede interesar: INSÓLITO: Las muñecas sexuales ya tendrán su propio funeral

Ahora sabemos que la belleza cuesta, y no lo decimos por dinero, pero es que el uso excesivo así se agua, creanlo o no es malo. Es mejor que hagamos las cosas poco a poco y con una cierta precaución para que no nos ocurra nada en la vida (ojo ahí).

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana