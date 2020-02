INSÓLITO: Mujer enviaba mensajes al celular de su padre muerto y un día ¡le respondieron uno!

Una mujer que ha estado enviando mensajes de texto al teléfono celular de su padre fallecido durante años estaba incrédula cuando recibió una respuesta a uno de sus mensajes días antes del cuarto aniversario luctoso de su papá.

Chasity Patterson, de 23 años, recibió el “shock de su vida” cuando recibió una respuesta del número que había estado enviando mensajes, que había pertenecido a su padre muerto.

Chasity siempre quiso mantener el recuerdo de su padre, y para hacerlo, a menudo actualizaba a su padre, Jason Ligons, sobre lo que estaba sucediendo en su vida enviando mensajes a su número.

La noche antes del cuarto aniversario de la muerte de su padre, Chasity envió un mensaje de texto al antiguo número de su padre, diciendo: “Hola papá, soy YO. ¡Mañana volverá a ser un día duro!

Luego continuó hablando de cómo todavía estaba de luto por la muerte de su padre, luego mencionó sus triunfos en la vida que sabía que lo harían sentir orgulloso, como graduarse de la universidad y vencer al cáncer.

Chasity se sorprendió al recibir un mensaje de un hombre llamado Brad, quien afirmó haber leído sus mensajes todos los días, afirmando que lo mantenían con vida.

El propio Brad había sufrido un terrible dolor, habiendo perdido a su hija en un devastador accidente automovilístico en 2014.

Chasity dijo que estaba “conmocionada y conmovida” por lo que Brad tenía que decir. El mensaje decía: “Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos cuatro años, espero tus mensajes matutinos y las actualizaciones nocturnas”.

“Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto de 2014 y tus mensajes me han mantenido con vida, cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios”.

“Lamento que hayas perdido a alguien tan cercano a ti, pero te he leído a lo largo de los años y te he visto crecer y atravesar cosas difíciles… Hace años que quería enviarte un mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón”.

Brad luego agregó: “Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres, gracias por tus actualizaciones diarias, me recuerdas que hay un Dios y no fue su culpa que mi niña se haya ido”.

El mensaje fue firmado, no antes de que Brad dijera: “Estoy muy orgulloso de ti”.

Chasity tomó esto como un mensaje de su padre para representar que todo iba a estar bien y que su padre estaba en paz. Por lo tanto, ella tomó Facebook para compartir la conmovedora historia con otras personas.

