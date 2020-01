INSÓLITO: Modelo de Instagram gasta FORTUNA para lucir como una muñeca inflable

Una modelo fetiche ha gastado más de $100,000 dólares en cirugías plásticas para completar su sueño de lucir como una muñeca sexual inflable, a pesar de que casi pierde la vida en el proceso.

Una modelo fetiche de Instagram que lleva el nombre de Mary Magdalene ha gastado más de $100,000 para que pueda verse como una muñeca inflable, incluso ha revelado que desea una vagina “diseñada a la medida”.

La mujer de 24 años de edad, de Toronto, Canada, quería mejorar sus labios para lograr que fueran “los más gordos del mundo”, sin embargo, casi muere bajo el bisturí, experimentando hinchazón y dolor.

De todos modos, Mary no se arrepiente y ha declarado que sus modificaciones acumuladas realmente han aumentado su creatividad mientras las usa para pintar.

Mary habló con medios locales y dijo: “Es mucho mejor de lo que era, (pero) tengo complicaciones con la grasa, así que tendré que seguir recibiendo inyecciones de vagina para igualarla. Me preocupa un lado porque sigue creciendo”.

“Creo que probablemente sea por la hinchazón. Pero el médico me dijo que no me preocupara, así que estoy tratando de relajarme”, señaló.

En orden de conseguir el look deseado, Mary se ha realizado un estiramiento de cejas, tres trabajos de nariz, transferencias de grasa de mejillas y labios, tres operaciones de senos, 20 carillas dentales, un trío de levantamientos de glúteos brasileños y numerosos rellenos de labios para tener ese look.

A principios de este año, se sometió a una cirugía en la vagina y este procedimiento de relleno casi le costó la vida a Mary. Terminó sintiéndose enferma durante la semana siguiente después de recibir dos transfusiones de sangre.

A pesar de estos contratiempos que amenazan su vida, Mary afirma que le encantaría seguir con su procedimiento y hacerse más inyecciones en la vagina.

Con 162 mil seguidores en Instagram, la influencer se llama @xomarym en esta red social, y a mendo promete a sus segudores que pronto revelará su vagina hecha a la medida. Aunque ha admitido que todavía no está lista para mostrar sus partes privadas ante todo el mundo.

