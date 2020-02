INSÓLITO: Modelo copa doble Z insiste en querer senos ¡todavía más grandes!

Una glamorosa modelo de 42 años, con senos copa Z doble insiste en que todavía quiere ampliaciones más grandes a pesar de que las que actualmente tiene son tan pesadas que a menudo cae por las escaleras.

Una divorciada con senos doble copa Z insiste en que no dejará de agrandarse porque quiere parecerse a Jessica Rabbit.

Foxy Meangerie, de Michigan, comenzó a someterse a una cirugía hace seis años después de su divorcio. Ella quería un nuevo look para su vida de soltera.

Sin embargo, pronto se obsesionó con lograr la imagen “perfecta” de belleza femenina y le insertaron implantes que miden 6.640 centímetros cúbicos, pero todavía quiere que sean más grandes.

Ella dijo: Mi objetivo es lograr una apariencia más transformada en la silueta tipo reloj de arena gracias a la modificación corporal; quiero la figura perfecta de reloj de arena.

“Mis senos todavía creciendo. Tienen expansores, así que espero alcanzar 7,000 centímetros cúbicos muy pronto, antes de mi cirugía.

“Hasta cierto punto, sí, estoy obsesionada con la cirugía, sólo porque realmente me gusta el resultado”, señaló.

“Me siento fantástica cuando me operan, me hace muy feliz ver a la nueva persona en la que me estoy convirtiendo”.

Los tamaños de los implantes mamarios se describen en centímetros cúbicos, canto mayor sea el número de cc en un implante, mayor será. Por lo general, los implantes comienzan en alrededor de 400 cc, y suben en 200 cc, lo que se refleja en un tamaño de copa adicional.

Aunque Foxy idolatra sus senos, es consciente de que hacen que su vida sea más difícil en el esquema cotidiano de las cosas.

“Lo peor de tener senos tan grandes son algunas de las pequeñas cosas tontas que descubro de repente no puedo hacer”, dijo.

“Entonces, cocinar en el quemador frontal de la estufa no es una buena idea, porque entonces es como la Sra. Dubtfire. Eso es malo.”

“Tengo que poner la pierna de lado para ponerme el zapato, no puedo simplemente agacharme”.

“Bajando las escaleras, me caigo mucho. Así que me aferro a la barandilla para salvar mi vida”.

Foxy agregó que durante toda su infancia fue increíblemente tímida y se consideró a sí misma como de aspecto simple, que es algo que está tratando de compensar por ahora.

“No hablé en absoluto y fui bastante simple, excepto cuando era un adolescente y comencé a modelar”.

“Me hice un poco mayor y cuando me casé, dejé de modelar. No fue hasta que me divorcié años más tarde que volví a caer en él sin buscarlo”.

“Las cirugías realmente impactan mi confianza porque es el aspecto que busco. Me ha costado mucho llegar a este punto”.

El primer trabajo "adecuado" de Foxy fue en diseño de interiores, un lugar de trabajo que significaba que a menudo recibiría miradas y miradas extrañas debido a su apariencia.

Sin embargo, esto no ha sido una sorpresa para Foxy, quien está más que acostumbrada a recibir un poco de atención diaria. Ella comentó: “Recibo mucha atención cuando estoy fuera de casa”.

“Realmente nunca me molesta a menos que alguien cruce la línea y sea grosero. Pero en su mayor parte, las personas son muy amables y curiosas. Me encanta tomarme fotos con personas y conocer gente diferente”, señaló.

“No los culpo por mirar porque es como ver al Monstruo del Lago Ness: no sabes cuándo vas a ver uno y si lo haces, quieres tomar una foto”, dijo entre risas.

Foxy afirma que sus amigas han apoyado increíblemente su transición a un look de Jessica Rabbit, pero ha sido una historia completamente diferente con respecto a ciertos miembros de su familia.

“Mis amigos me apoyan mucho en mis cirugías. Muchos de ellos me hacen diferentes tratamientos y están en la industria de la belleza”, dijo.

“Recientemente también tengo muchos admiradores nuevos en las redes sociales. Me encantan los admiradores que tengo allí por su constante apoyo y amistad”.

“Mi familia no siempre entiende completamente mi apariencia. Es mucho pedirles que me acepten ya que me veo muy diferente de cómo nací, así que puedo entender la dificultad”.

Foxy ha admitido que en el pasado, se enfrentó a un par de problemas de salud, sin embargo, no tiene planes de reducir la velocidad de la cirugía.

Ella declaró: “Tengo muchas más cirugías planeadas para este año. La primera, va a ser en mi trasero para el mes de mayo”.

“No estoy seguro de si alguna vez estaré contenta con mi apariencia, y en este momento, no tengo un objetivo establecido sobre exactamente qué tamaño quiero que crezcan mis expansores, pero definitivamente quiero alcanzar los 7,000cc pronto”, sentenció ante medios locales.

