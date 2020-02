INSÓLITO: Madre compra enorme despensa por temor al mortal coronavirus.

A medida que el coronavirus continúa propagándose, lo que aumenta el temor a una pandemia mundial, las personas de todo el mundo están haciendo todo lo posible para protegerse. Si bien la mayoría de nosotros solo nos estamos lavando las manos un poco más, una madre ha hecho todo lo posible para prepararse para lo peor.

Jemma Reed, de Australia, comenzó a almacenar alimentos y medicinas en caso de que el coronavirus cause caos en el país. Aunque Jemma no cree que el coronavirus llegue a la etapa en la que necesitará confiar en estas habilidades de supervivencia, dice que “con tres niños nunca puede estar demasiado seguro”.

Además de llenar cinco de sus despensas, con “aproximadamente 50 kilos de arroz y 50 kilos de lentejas”, también se ha abastecido de medicamentos y armas legales.

Como su hijo sufre de TDAH, y muchas compañías importan medicamentos desde China, le preocupa que su hijo se quede sin medicamentos, en caso de que las fronteras se cierren y no se vuelvan a abrir. Ella menciona que se ha abastecido de lo mínimo, con: “150 paquetes de Panadol, 150 paquetes de aspirina, 150 paquetes de Nurofen, antibióticos y vendajes”, así como bombas para el asma.

Por temor al coronavirus una madre compró enorme despensa

Inspirándose en las películas de apocalipsis zombie, Jemma y su esposo han basado su preparación contra un posible ataque de ésta índole, comprando todo lo que se pueda intercambiar. A raíz de este motivo, la pareja se ha abastecido de alimentos, medicinas y tabaco, incluso han fundido un par de joyas y cadenas por si en algún punto necesitaban comerciar con plata y oro.

Aunque muchos de sus familiares y vecinos se han reído de la pareja por su plan de supervivencia, la mujer dijo que “era mejor prevenir que lamentar” y agregó “al final del día, todo lo que tenemos todavía se puede usar, incluso si no sucede nada con el coronavirus”.

No obstante, Jenna no es la única, pues de igual manera, otros australianos han acudido en masa a las páginas en Facebook de Supervivencia ante el Coronavirus, una de las cuales está dirigida por una directora de cine, Dianne Regan.

INSÓLITO: Madre compra enorme despensa por temor al mortal coronavirus.

Jemma publicó un video de sí misma comprando una serie de máscaras de respirador N96 y admitió: “Cuando salí y compré estas máscaras… me sentí un poco loca… estoy un poco más en pánico que la mayoría de la gente”.

INSÓLITO: Madre compra enorme despensa por temor al mortal coronavirus.

Te puede interesar: Miles de monos han sido infectados para encontrar la cura del coronavirus ¡Insólito!

"Esperamos que Australia esté bien, pero si no lo está, no nos podemos arriesgar porque tengo un hijo que padece de baja inmunidad y no pienso arriesgarlo”, concluyó.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana