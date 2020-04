INSÓLITO: Los escalofriantes videos de extraterrestres por Jaime Maussan

Durante la carrera de Jaime Maussan ha presentado en varias ocasiones y en un par de programas de televisión las pruebas sobre vida extraterrestre. Ahora por la tendencia que hay de los videos de ovnis que reveló el pentágono de los Estados Unidos el día de ayer lunes. Este hombre se a hecho viral por la trayectoria que tiene en el tema.

Como les comentamos, el Pentágono de los Estados Unidos reveló videos de unos marinos de la armada acerca de la autenticidad de vida extraterrestre, el mundo se paralizó con esta noticia, ya que en el material puedes observar “fenómenos aéreos inexplicables”.

El mexicano Jaime Maussan, quien es un ufólogo, y lleva más de 40 años en el tema, siempre ha investigado la vida extraterreste y ha presentado a lo largo de su carrera testimonios en video y fotografía sobre el tema, donde algunas personas no creen, pero con lo que se reveló ayer en el pentágono no queda duda que no estamos solos.

El día de hoy te traemos los casos mas escalofriantes que se han resentado a lo largo de la historia y que han pasado por las manos del comunicador Jaime Maussan, estos videos inexplicables nos han llenado de dudas sobre la autenticidad de los mismos. Aquí la gran pregunta es ¿Serán verdad?

Este video se presento hace 22 años y es una de las mejores evidencias que hay de vida extraterrestre, el 7 de mayo de 1989 cayó un obketo volador en el desierto de Sudáfrica y la fuerza aerea lo recupero y encontraron 2 seres.

Según se dice en este otro video que resulta ser la momia de un niño de dos años, pero las proporciones no son adecuadas y hay tantas anomalias que resulta absurdo.

El 26 de mayo del 2007 fue capturado un extraño ser en un rancho de metepec en el Estado de México.

El caso Roswell es el más impactante de todos y aquí se recuperaron 5 seres, uno de ellos con vida.

En este último video Jaime Maussan muestra videos capturados por personas.

