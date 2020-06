INSÓLITO: Las historias verdaderas detrás de "El padrino"

Basado en la novela policial homónima de Mario Puzo de 1969, la obra maestra cinematográfica de Francis Ford Coppola, El padrino (1972) narra la ficticia familia Corleone y su ascenso para convertirse en una de las familias mafiosas más poderosas de Estados Unidos.

El insólito caso de "El padrino"

Protagonizada por Marlon Brando como Vito Corleone y Al Pacino como su hijo Michael, The Godfather fue alabado tanto por los críticos como por el público y generó un par de secuelas: The Godfather II (1974) y The Godfather III (1990).

La franquicia de El Padrino está fuertemente influenciada por muchos mafiosos y eventos de la vida real . Estas son algunas de las historias reales detrás de las películas:

Vito Corleone se inspiró en Frank Costello.

Interpretado por Brando, el personaje de Vito era en realidad una combinación de unos pocos mafiosos . Al igual que el mafioso de la vida real Joe Profaci, Vito tenía un negocio de aceite de oliva para servir como fachada de sus actividades ilegales y mantuvo su círculo pequeño e íntimo. Al igual que Carlo Gambino, Vito tenía fama de ser una figura modesta y oculta.

Sin embargo, el personaje de Padrino es más similar al mafioso de la vida real Frank Costello, quien era estratégico, razonable y conocido como "El Primer Ministro" de la mafia debido a su sabio consejo. Al igual que Costello, Vito usó sus habilidades diplomáticas y sus conexiones con empresarios y políticos influyentes para mantener su poder en el lugar y también desanimó a sus subordinados a involucrarse en el negocio de los narcóticos.

Johnny Fontane se inspiró en Frank Sinatra.

Las similitudes entre el personaje de Johnny Fontane (interpretado por Al Martino) y el cantante Frank Sinatra fueron tan evidentes que Sinatra supuestamente se molestó por ello. En la película, Fontane se acerca a Vito para ayudarlo a salir de un contrato con el que no estaba contento. Del mismo modo, en la vida real, Sinatra pudo salirse de su contrato con la ayuda de sus conexiones con la mafia.

Desesperado por rescatar su carrera que se desvanece, Fontane decide actuar y aparece en una gran película, un movimiento que Sinatra hizo cuando protagonizó From Here to Eternity , que posteriormente revitalizó su popularidad. Curiosamente, Coppola reflexionó brevemente sobre la idea de elegir a Sinatra como Vito.

Moe Greene se inspiró en Bugsy Siegel.

"¿Sabes quién soy? ¡Soy Moe Greene!" exclamó un desafiante Moe Greene a Michael en El Padrino . Interpretado por Alex Rocco, Greene era una personalidad enorme y temeraria que ayudó a dar vida a la escena de Las Vegas. En la vida real, el mafioso Bugsy Siegel hizo exactamente eso. Como asesino a sueldo de la organización de la costa este Murder Inc., Siegel se mudó al oeste y ayudó a construir Vegas, operando el casino de lujo Flamingo. Siegel no tuvo reparos en presumir y circular entre la multitud de celebridades, y Greene expresó las mismas características. Tanto de ascendencia judía como Siegel y Greene también se encontraron con destinos similares.Cuando un disparo de balas fue disparado a través de sus cuerpos, notablemente cada hombre recibió una bala en las cuencas de sus ojos. Sin embargo, Siegel fue asesinado por robar dinero de la mafia, mientras que la falta de respeto de Greene por los Corleones aceleró su final.

Michael Corleone se inspiró en Salvatore "Bill" Bonanno.

El mafioso Joseph Bonanno no quería que su hijo, Bill, se metiera en el negocio familiar. Alentando a Bill a vivir en la calle, Joseph consiguió que su hijo fuera a la escuela de derecho, al igual que Vito hizo que su hijo Michael lo hiciera.

A pesar de los deseos de su padre, Michael, como Bill, se abrió camino en la vida de la mafia. Sin embargo, ahí es donde termina el hilo común. En la vida real, la personalidad de Bill se parecía más al hermano mayor de Michael, Fredo. Era ostentoso, buscaba atención, vivía de la riqueza de su familia y nunca recibió el respeto que tanto deseaba de los hombres de su padre.

Salvatore Tessio se inspiró en Gaspar DiGregorio.

SEn The Godfather , los Corleones descubrieron que uno de los suyos estaba conspirando contra el ascenso de Michael al poder. Al principio, la sospecha se dirige a un mafioso más descarado, pero la familia pronto descubre que es el silencioso incondicional Salvatore Tessio (interpretado por Abe Vigoda) quien estuvo detrás del intento de asesinato de Michael en una cumbre de la mafia.

El gángster de la vida real Gaspar DiGregorio fue la inspiración detrás del personaje de Tessio. Cuando Joseph Bonanno intentó transferir su poder a su hijo, DiGregorio se sintió perjudicado y comenzó una campaña divisiva contra el líder de la mafia, que los periódicos llamaron, la Guerra del Plátano. Como lo hizo Tessio en la película, DiGregorio intentó organizar una reunión entre las dos facciones, con la intención de asesinar a los Bonnanos.

Te puede interesar: INSÓLITO: Es común encontrarse con "seres extraños" durante los viajes de DMT

Sin embargo, a diferencia de los celos y el deseo de poder de DiGregorio, Tessio quería que eliminaran a Michael porque simplemente no creía que este fuera el mejor hombre para el trabajo. Mientras DiGregorio no pudo matar a sus rivales y murió en la oscuridad, Tessio fue "llevado a dar un paseo" y ejecutado por su traición.