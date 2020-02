INSÓLITO: Hombre se hace tatuaje en el miembro a petición de su novia.

Una insólita propuesta fue la que cumplió un fiel novio con su pareja, y ésta fue la de hacerse un tatuaje en el miembro como condición de su amor eterno e inquebrantable.

Luego de pensarlo o tomar una decisión apresurada, el novio aceptó la propuesta de su amorcito, porque según él considera que forma parte de su propiedad.

Fue a través de redes sociales que se compartió esta noticia que ha generado bastante polémica desde su publicación, pues los internautas afirman que la joven obligó a su novio a tatuarse los genitales para reafirmar que es parte de su propiedad.

De esta manera el joven enamorado decidió dejar su carrera e iniciar una nueva etapa de su vida junto a “La Karen”.

No obstante, al joven jamás le pasó por la cabeza que su novia lo obligaría a realizarse un tatuaje en una de las partes más sensibles del cuerpo para confirmar su verdadero amor.

Fue de esta forma en la que el joven hizo cumplir las ordenes de Karen durante el tiempo en que duró la realización del tatuaje y consiguió el cometido de su amada; reafirmar que es de su propiedad.

A raíz de los eventos la mujer comentó: “Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres “hot” y pues le dije que si me ama pues que se tatúen que ese pene grandote es solo mío y pues si no lo hacia yo me iba con “El Kevin”.

Por su parte, el joven del tatuaje opinó que tenía miedo al dolor pero que era mayor el miedo de perder al “amor de su vida”, por eso fue fácil decidir y cumplir el deseo de su novia: “La amo y todo mi yo es de ella y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad ella es como mi amá y si hace falta me tatué cuánto la amo en la frente".

Entonces sin pensarlo dos veces el hombre se tatuó "propiedad de Karen" en su gran miembro que no será de otra mujer, acorde a las declaraciones hechas por la novia.

