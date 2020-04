INSÓLITO: En Reddit las personas COVID positivas comparten sus experiencia

La realidad de la vida en medio de la pandemia de coronavirus aparentemente ha cambiado el tiempo: los días se mezclan, una semana se siente como un mes, por lo que es razonable sentir que hemos estado lidiando con el virus durante años.

Pero, en verdad, todavía estamos en gran medida al comienzo de nuestra experiencia con COVID-19. Todavía hay mucho que no sabemos. Si tienes el virus, crees que tienes el virus o simplemente quieres saber cómo es estar enfermo con COVID-19, todavía hay mucho misterio. Hay una larga lista de síntomas potenciales y niveles muy diferentes de enfermedad, y cada día sale nueva información.

Una comunidad en Reddit está haciendo todo lo posible para ayudar a proporcionar respuestas o, al menos, un espacio para recopilar experiencias de primera mano con el virus. El subreddit, r / COVID19positive , es un lugar donde las personas con el virus hablan sobre sus experiencias y hacen preguntas a otras personas que lo han tenido o lo tienen actualmente. También permite a las personas hacer preguntas a aquellos que dieron positivo y tiene un hilo dedicado que recoge las muchas conversaciones centradas en "Creo que lo tengo".

El subreddit, que tiene casi 49,000 suscriptores, sirve efectivamente como centro de intercambio de información para las diferentes experiencias que las personas han tenido con la enfermedad. Puede ser un lugar aterrador, por razones obvias, pero también estimulante. En una publicación popular del jueves, por ejemplo, un usuario, que se describió a sí mismo como " un fumador levemente gordo y levemente asmático ", actualizó el subreddit para compartir qué síntomas finalmente habían disminuido.

"Mi garganta ya no me duele, todavía estoy más fatigada de lo habitual, pero ahora estoy libre del temido virus", decía la actualización . "Espero que todos estén bien y solo quería transmitir una actualización positiva de que, incluso si no eres la persona más sana del mundo, puedes superarla, te sentirás una mierda, te preocuparás, te llevarás un tiempo para superarlo, pero en la mayoría de los casos llegarás allí ".

El creador del grupo, u / the1andonlyjoja, dijo que hicieron que el subreddit encontrara este tipo de historias de personas que realmente tenían el virus.

"Los medios solo mostraban historias de pandemónium en hospitales, lugares cerrados y personas muriendo", escribieron en un mensaje a Mashable. "Busqué una noche para encontrar historias de personas que sobrevivieron, personas normales que lo captaron y el aspecto de las personas con casos leves y no pude encontrar nada, así que decidí crear un subreddit basado en experiencias de primera mano".

El subreddit puede ser una vista fascinante de cómo las personas experimentan el virus. Las personas describen todas las diferentes formas en que COVID-19 puede manifestarse, como discusiones detalladas sobre problemas gastrointestinales y la línea de tiempo de todos los síntomas diferentes.

"Me enteré de este submarino la semana pasada. Vine aquí para ver cuáles han sido las experiencias de las personas. Y joder, ¡todo ha estado aterrorizado de leer! Sé que me está dando más ansiedad, pero llegué a aprender (no tenía idea de que esto podría durar más de 2 semanas y, hombre, el rango de síntomas que informan las personas es enloquecedor). De todos modos, estoy CONVENCIDO de que lo tengo. Pero todas las personas con las que trato de desahogarme me dicen que "todo está en mi cabeza" porque saben que soy hipocondríaco con ansiedad de salud severa".

"Prefacio: las únicas veces que salgo de mi departamento es pasear a los perros. Acabo de empezar a usar una máscara en los pasillos la semana pasada. Entonces, si lo tengo, probablemente sea por eso. También vivo con mi esposo".

"El viernes pasado tuve 4 episodios de diarrea. Sábado normal. Domingo nada. Lunes a hoy normal (aunque en pequeñas cantidades) BM. El estómago también se ha sentido "raro", pero no heces sueltas ni diarrea. No me duele la garganta, pero me duele donde está la manzana de mi Adán. Me duele un poco el pecho en el centro, pero va y viene. Y hoy desde las 2pm me he sentido mareado. He estado tomando mi temperatura desde mi primer episodio de diarrea y ha estado fluctuando en el rango de 98 F y 96. Mi temperatura normal (lo tomo mucho, como dije, hipocondríaco) generalmente está en el rango de 97 F".

"Tengo tanto miedo de que las cosas empeoren de aquí en adelante. Porque según lo que he leído, los síntomas van y vienen, mejoran y empeoran, y llegan nuevos. Así que tengo miedo de lo que tarde en la noche y mañana traiga. Estoy convencido de que lo tengo porque leí un estudio que los síntomas gastrointestinales pueden aparecer antes de la tos seca o la fiebre. Y mis síntomas gastrointestinales comenzaron el viernes pasado".

"¿Alguien tiene una experiencia similar? Estoy tan asustado. Tengo un miedo extremo al vómito y realmente no quiero que llegue a ese punto"

Hay algunas reglas para el subreddit: sin consejo médico, sin memes, sé amable, no troll, no temas. Las publicaciones de los usuarios están etiquetadas con un estilo que indica si lo tenían / lo tienen o si están haciendo preguntas a aquellos que lo hicieron para aclarar cualquier confusión.