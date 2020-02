INSÓLITO: En Indonesia hacen exorcismos a los LGBT para curar su orientación sexual.

Durante el último par de años, las personas en Indonesia han recurrido cada vez más a los exorcismos para “curar” a los miembros de la comunidad LGBT. Y por insólito que parezca el caso, incluso en algunas ciudades como Padang y Sumatra Occidental, estos exorcismos son patrocinados por el gobierno.

Por su parte, la policía de Padang, entre noviembre y diciembre de 2019, arrestó a 18 parejas del mismo sexo y las obligó a someterse a exorcismos de conversión. “Tenemos un experto en exorcismo aquí que se especializa en la comunidad LGBT”, dijo Lucky Abdul Hayyi a medios locales, quien es miembro de una organización de la sociedad civil que ayudó al gobierno en esta operación.

“Los hombres homosexuales generalmente están poseídos por demonios femeninos. También tenemos un programa que permitirá que las personas transgénero sean entrenadas por los militares”, señaló el hombre.

A través de una encuesta de 2017 realizada por Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) se reveló que el 87.6 por ciento de 1.220 indonesios percibe a los a los miembros de la comunidad LGBT como una significativa amenaza.

A raíz de este tipo de percepciones, las minorías sexuales se han enfrentado a la discriminación de todos los rangos de la sociedad. Desde los gobiernos regionales, la policía y hasta los ciudadanos, han perseguido activamente a los miembros de la comundad LGBT.

Por su parte, el presidente Joko Widodo dijo que la policía tiene la obligación de proteger a todas las comunidades vulnerables, esto incluye a las personas LGBT, contra los daños físicos. Pero la realidad de los hechos, es otra.

Tan fuerte e intensa es la presión que existe en la sociedad indonesia que incluso algunos miembros de la comunidad LGBT han solicitado exorcismos por su propia cuenta.

Una terapeuta de exorcismo con sede en Yakarta, llamada Alisa afirma que cada semana, uno o dos pacientes solicitan de su ayuda para “corregir” su orientación sexual.

Pero hasta la terapeuta admite que esta forma de terapia de conversión no siempre es exitosa. “Los demonios no son la causa de todos los problemas. No siempre es místico”, concluyó Alisa respecto a lo que acontece en Indonesia.

