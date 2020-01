INSÓLITO: ¡El calendario de 1992 es exactamente idéntico al del 2020!

El calenario gregoriano, que es utilizado en la mayor parte del mundo, tiene la particularidad de repetirse cada 28 años, así que si fuiste uno de los 900,000 que compraron el de Gloria Trevi en el 92’, ahora es cuando para volverlo a usar.

Lo más común es que una vez finalizado el año, las personas quiten y boten a la basura sus calendarios para luego remplazarlos por los del año que está iniciando.

Sin embargo, ¿qué pasaría si te contamos que el calendario de 1992 podría servirte varios años más? Incluso podrá reutilizarse en el 2048.

Una curiosidad en relación a los calendarios permitiría estar reutilizandolos cada cierto tiempo, y es que el calendario gregoriano, que es utilizado en casi todo el mundo, tiene la particularidad de que se repite cada 28 años.

En un artículo publicado por el museo de Artes Aplicadas y Ciencias de Australia en año 2010, señala que el calendario se repite cada 28 años, ya que 28 es el múltiplo común más bajo del ciclo de 4 años de los años bisiestos y los 7 días de la semana.

Es por tal motivo que el calendario de 1992 (sin considerar los feriados) es exactamente igual al de 2020, por lo que perfectamente se puede utilizar en este año nuevo. Mientras que el calendario de 2019 podrá utilizarse nuevamente en el 2030.

Sin embargo, esta particularidad tiene un tope por decirlo así, ya que no podremos reciclar los calendarios eternamente ¿la razón? los años bisiestos.

Según el mismo artículo del museo australiano, el ciclo del calendario de 28 años funciona bien mientras se mantenga el ciclo de cuatro años de los años bisiestos. Sin embargo, en el calendario gregoriano que usamos, no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400.

Entonces, 1900 no fue un año bisiesto, el 2000 sí fue un año bisiesto, mientras que 2100 no será un año bisiesto. Ahora estamos en medio de una larga secuencia ininterrumpida de años bisiestos de 490 a 2096, pero luego, en 2100, el ciclo del calendario de 28 años se romperá.

Así que ya lo sabes, si tienes calendario antiguos los podrás reutilizar, es más, existe un sitio web llamado "When can I reuse this calendar?"o ¿Cuándo podré reutilizar este calendario? traducido al español, el cual, te permitirá saber en qué años podrás reutilizar tus viejos calendarios.

Por ejemplo, los calendarios de 2020 podrán ser usados nuevamente en 2048, 2076 y 2116. Por su parte, los de 1992, 1964 y 1936 pueden utilizarse este año.

