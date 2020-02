INSÓLITO: Crean tampones con bluetooth que avisan cuándo deben retirarse del cuerpo

Una empresa con sede en los EE.UU. ha diseñado un tampón inteligente que puede ayudar a controlar la ansiedad de las mujeres, ya que no tendrán que preocuparse por el uso de su tampón, ya que el “tampón bluetooth” les informará cuando quitarlo.

Los tampones están actualmente en desarrollo y pueden decirte hábilmente cuándo es el momento de sacarlos y cambiarlos.

My.Flow es una creación de Amanda Brief y Jacob McEntire, quienes desde 2016 han estado financiando vía crowdfounding para que el producto se comercialice.

El tampón Bluetooth funciona a través de un monitor, que es aproximadamente del tamaño de un espejo compacto, y se puede conectar a la cintura o la ropa interior del usuario.

Esto se conecta a un tampón de marca my.Flow a través de su cuerda: es mucho más largo que la marca de tampones promedio, ya que mide aproximadamente 12 pulgadas y contiene un hilo conductor que es tan delgado como un cabello humano.

Esta cadena se debe insertar en el monitor, que luego transmite datos a una aplicación en el teléfono del usuario a través del Bluetooth.

De esta manera los mensajes recordatorios se envían al usuario para que pueda ver qué tan lleno está su tampón en la aplicación.

Según el sitio web de la compañía, el tampón no emite ninguna señal inalámbrica de ningún tipo, y la señal que emite el portátil cuando se comunica es mucho más débil que la que emite un teléfono.

Jennifer Gunter, una de las mejores ginecólogas, advirtió a las personas que sean cautelosas antes de probar un producto de este tipo. Ella dice que se ha presentado poca evidencia a la agencia de salud pública de EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Ella compartió esta información en Twitter: “Esto requerirá estudios, ya que representa un cambio de diseño significativo. Así que tenga cuidado de dar dinero a esta startup si no tienen estudios para enviar a la FDA”.

La doctora Gunter también se refirió a los piratas informáticos y cómo los datos de las mujeres podrían ser vulnerables.

Agregó: “Además, los eventos de tampón más críticos (CTE) son inesperados y te dejan poco tiempo para cambiar. La mayoría de las usuarias de tampones conocen sus ciclos y son bastante buenas para cambiar sin un aparato Bluetooth vaginal potencialmente pirateable”.

A pesar de estas afirmaciones, la fundadora Amanda Brief dice que su concepto brinda a las mujeres “conveniencia” y “frena la ansiedad del período”.

Amanda Brief dijo: “Actualmente, no se puede verificar el nivel del tampón ya que está dentro de la persona, por lo que muchas mujeres se equivocan al sacar su tampón prematuramente, lo que no solo es un desperdicio, sin bastante incómodo también”.

Brief dice que la tecnología puede incluso permitir que una mujer sepa cuándo debe comenzar su período y qué día será el más pesado.

Si bien este tipo de tecnología puede ser costosa, Amanda dice que esto no pretende ser un artículo de lujo. Eventualmente, Brief espera que el producto sea accesible para todas las mujeres.

