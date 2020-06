INSÓLITO: ¿Cómo se siente tener el coronavirus (COVID-19)?

Leon Chase es un hombre de Nueva York el cual fue sobreviviente del coronavirus y el día de hoy te vamos a contar su historia, como fue que vivió esos momentos y como fue que la pasó.

El insólito caso de un hombre que le dio coronavirus

INSÓLITO: ¿Cómo se siente tener el coronavirus (COVID-19)

El dio positivo de COVID-19. Cuenta que estuvo expuesto el 3 de marzo, se enfermó aproximadamente una semana después y recibió los resultados de su examen oficial hoy, el 17 de marzo. Dice que se siente como la gripe más devastadora que ha tenido. Intensos episodios de fiebre, que se alternan con el tipo de escalofríos que, incluso con tres suéteres puestos, hacen que tus dientes tiemblen sin control.

"Soy afortunado, relativamente hablando, porque mi temperatura nunca subió a más de 102 grados Fahrenheit (38.8 grados Celsius)" por esto del covid-19, incluso sentía que su cuerpo se estaba quemando. Además, una sensación general en su cabeza que solo puede describir como "pesada" o "agripada" que hace que cada movimiento y actividad se sienta como una tarea inmensa.

INSÓLITO: ¿Cómo se siente tener el coronavirus (COVID-19)

Días después, desarrolló una tos seca muy molesta. Pero nuevamente, tuvo dolores en el pecho o problemas respiratorios, lo que sería una razón para ser hospitalizado. Su apetito fue casi inexistente: normalmente él comía mucho, y solo en los últimos días pudo comer un poco.

Afortunadamente pudo controlar sus síntomas con solo tomar Paracetamol, y su condición mejoró. Sin embargo, la peor parte es estar atascado en casa y sentirse demasiado enfermo y agotado como para hacer otra cosa que no sea sentarse y toser.

INSÓLITO: ¿Cómo se siente tener el coronavirus (COVID-19)

Te puede interesar: INSÓLITO: Jason Vukovich, usaba internet para rastrear pedófilos y golpearlos

Comentó y dijó que este virus es real, "cuando lo tienes deseas hacer lo que sea para que se te quite. Y no quieres ser quien se lo de a otra persona": Lo más probable es que muchas personas lo porten, incluso si no tienen ningún síntoma. Él tiene 47 años, y dice estar en buena forma física sin condiciones de salud preexistentes.