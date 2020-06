INSÓLITO: Cómo el Dalai Lama tomó el trono a los 4 años

Lhamo Thondup era solo un niño de 2 años, uno de los siete niños que vivían en una granja en un pequeño pueblo tibetano, cuando un grupo de búsqueda lo declaró el decimocuarto Dalai Lama.

El insólito caso del Dalai Lama

Antes del descubrimiento, el recolectaba huevos en el gallinero de la familia con su madre. "Otra de mis ocupaciones favoritas cuando era bebé era empacar cosas en una bolsa como si estuviera a punto de emprender un largo viaje", según la oficina de su santidad.

Es común que un niño pequeño sea identificado como el próximo Dalai Lama

Alexander Gardner, director y editor jefe de The Treasury of Lives , un recurso para la historia vivida del Tíbet y sus regiones circundantes, dice que es completamente normal que un niño de tan solo 2 años sea identificado como un lama reencarnado.

"Particularmente en el caso de encarnaciones como el Dalai Lamas o Karmapas, la búsqueda comenzaría casi de inmediato", dice, y señala que debería transcurrir una cantidad de tiempo adecuada después de la muerte del último lama. “La conciencia del lama muerto tendría que ingresar al útero de la madre de la próxima encarnación nacer".

Después necesitarían que el niño tuviera la edad suficiente para mostrar signos y ser sometido a pruebas. Armado con una serie de signos, se envió un grupo de búsqueda, comisionado por el gobierno tibetano y dirigido por altos lamas y dignatarios, para localizar la nueva encarnación de los 13 dalai lamas anteriores.

Primero, los principales lamas del gobierno y los monasterios de Geluk tienen que leer los signos sobrenaturales, y luego consultar al Oráculo del Estado, llamado Nechung Oracle", dice Gardner. Las señales, incluyen el movimiento del cuerpo del 13 ° Dalai Lama, que se colocó en estado sentado, mirando hacia el sur, pero unos días después, hacia el noreste.

"Esto indicó que la reencarnación se encontraría al noreste de Lhasa, lo que significa la región de Amdo". Otros letreros apuntan a un monasterio y una casa específicos, que finalmente llevaron a la partida de búsqueda a la casa familiar del XIV Dalai Lama.

El decimocuarto Dalai Lama mostró signos inmediatos de que él era a quien buscaban.

Dos miembros del grupo de búsqueda se disfrazaron de viajeros que habían perdido el rumbo y solicitaron alojamiento en la casa del niño. El lama principal, Keutsang Rimpoché, estaba vestido de sirviente, el niño fue directamente hacia él y se sentó en su regazo.

Metió la mano en la túnica del hombre y sacó un rosario alegando que era suyo; ese rosario había sido entregado al lama por el 13º Dalai Lama. Después el niño identificó al lama como 'Sera Lama', Sera es el monasterio en Lhasa donde se encontraba Keutsang Rimpoché.

También se le presentaron dos bastones al niño, que en algunos casos, agrega Gardner, el niño inicialmente eligió uno y luego se fue al otro. "El primero fue de Keutsang Rimpoché, el otro fue el 13 ° Dalai Lama", dice.

En su primera autobiografía, My Land and My People , el Dalai Lama escribe que es común que los niños pequeños reencarnados recuerden objetos y personas de sus vidas anteriores.

Algunos también pueden recitar las escrituras aunque todavía no se les hayan enseñado, escribe. Todo lo que le había dicho al lama le había sugerido que finalmente podría haber descubierto la reencarnación que estaba buscando".

El 22 de febrero de 1940 a la edad de 4 años se declaró al niño como el nuevo Dalai Lama, y hasta entonces ha estado sentado en el trono durante más de 8 décadas.