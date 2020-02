INSÓLITO: Ciego afirma haber recuperado la visión después de un choque automovilístico

Janusz Goraj, un hombre polaco que había quedado ciego desde una temprana edad, afirma haber recuperado la vista inesperadamente luego de ser atropellado por un vehículo cuando transitaba en un cruce peatonal.

Un hombre que había estado ciego durante más de dos décadas afirma que recuperó la vista milagrosamente después de ser atropellado por un automóvil y ahora trabaja como guardia de seguridad en el hospital que lo atendió.

Janusz Goraj, de la ciudad polaca de Gorzow Wielkopolski, había sido cegado a una edad temprana cuando tuvo una reacción alérgica grave.

Estaba completamente ciego en su ojo izquierdo y solo podía reconocer vagamente formas y luces con su ojo derecho.

En 2018, fue atropellado por un automóvil mientras usaba un paso de peatones. Sin embargo, eso parece haberlo ayudado en última instancia, ya que afirma haber recuperado la vista después del accidente.

El hombre le dijo a los periodistas: “Me caí en el capo del auto, me golpeé la cabeza y luego me resbalé y me caí en la carretera”.

Después de su accidente, lo llevaron al Hospital Provincial Público Independiente en la región occidental de Polonia de la Voivodato de Lubusz, donde se sometió a una cirugía de cadera.

Un portavoz del hospital, Agnieszka Wisniewska, dijo a los medios locales: “A cierta edad, esas fracturas no sanan tan rápido, por lo que tuvo que ser hospitalizado”.

En eso momento los médicos no estaban preocupados por su visión debido a sus heridas. Si bien se recuperó rápidamente (sus lesiones mejoraron en su mayoría dentro de una quincena), no obstante, sus médicos quedaron aún más conmocionados por la recuperación de su vista.

Los médicos están tan desconcertados como todos los demás, y es poco probable que obtengamos más información porque Goraj se negó a participar en futuras pruebas según la prensa local.

La señora Wisneiwska dijo: “Su vista mejoró en dos semanas. No sabemos exactamente qué lo causó, tal vez la combinación de drogas que estaba recibiendo durante ese tiempo”. Sin embargo, esa es solo una teoría.

Se ha sugerido que grandes dosis de medicamentos anticoagulantes mezclados con otras drogas que estaba tomando podrían haber ayudado de alguna manera, no obstante es otra especulación.

Según los informes, el hombre ya puede vivir una vida independiente y, ahora comenzó a trabajar como guardia de seguridad en el mismo hospital donde recibió su tratamiento posterior al accidente.

