INSÓLITO: Captan pies de un zombie en medio de un bosque en la India.

Una fotografía en Twitter se volvió viral por mostrar lo que parecen ser los dedos de los pies de un zombie asomándose en un bosque en la India, y las personas en redes sociales han quedado más que impactadas ante el insólito acontecimiento.

Cuando el oficial de servicio forestal indio Susanta Nanda compartió la foto en línea, decidió engañar a sus seguidores al desafiarlos a identificar al animal en la imagen. En la foto, está el tronco de un árbol con lo que parece ser un pie gris con uñas que dan el aspecto de un zombie.

La gente quedó horrrorizada por la fotografía, ya que nunca antes habían visto algo así. A pesar de buscar en línea, muchos respondieron al tweet diciendo que no tenían idea de qué criatura debía ser la de la espeluznante imagen.

Mientras que algunos comentaron en broma que podría ser el pie de Bigfoot, otros dijeron que querían borrar la imagen de su cabeza porque les parecía muy molesto el mirarla. Incluso hubo usuarios que dijeron que se parecía mucho al pie de un orco, del Señor de los Anillos, pero hubo muchos otros que aseguraban eran los dedos del pie de un zombie.

No obstante, finalmente se reveló que la imagen no era el pie de un animal ni de un zombie, sino más bien se trataba de un tipo de hongo que comúnmente se conoce como “Dedo de hombre muerto”. El nombre oficial del hongo es Xylaria polymorph. Como sugiere el apodo, el hongo se asemeja a los dedos de una persona muerta. En este caso particular, se ve especialmente como un conjunto de dedos de un pie.

El hongo de aspecto espeluznante se encuentra con mayor frecuencia en los bosques y las zonas boscosas, desde las bases de tocones de árboles podridos o lesionados y la madera en descomposición que forma. El color puede variar de blanco a azul y negro o gris en su ciclo de vida.