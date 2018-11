¡INACEPTABLE! Su esposo le cortó sus dos manos con un hacha

Una joven de Rusia, Margarita G., de 26 años, vivió una terrible historia a lado de su esposo, fue víctima de violencia en repetidas ocasiones hasta que le cortaron sus dos manos.

El año pasado, en diciembre del 2017, Margarita llevó a sus hijos a la guardería, después su esposo se la llevó a un bosque en los alrededores de Moscú, Rusia, una vez ahí le hizo unos torniquetes en sus brazos y le cortó sus dos manos con un hacha.

"Me llevó a un bosque, a un lugar aislado. Y me gritó: '¡Pon tus manos sobre el árbol!. Yo lloraba, gritaba y le rogaba que no me hiciera daño. Él me dijo que no mirara y comenzó a cortarme las manos".