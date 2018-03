Hombre se queda sin pulgar y le ponen un dedo del pie

Hombre se queda sin pulgar por un terrible accidente mientras cortaba un árbol con una sierra y médicos le ponen un dedo del pie, informan medios de comunicación locales.

El hombre de 45 años de edad tropezó mientras cortaba un árbol, su chaqueta quedó atrapada en la sierra, la cual tiró de su mano hasta que esta acabó en la cuchilla giratoria.

El pulgar del hombre quedó seccionado y el meñique de la misma mano, que apenas colgaba de una tira de tejido intacto en el momento del accidente, tuvo que serle amputado.

Los médicos trataron de salvar su pulgar, pero no fue posible porque el dedo y la articulación estaban demasiado dañados.

Tras varios meses, expertos decidieron sustituir el pulgar perdido con uno de los dedos de un pie.

"Necesitaba un pulgar. No puedes vivir con solo tres dedos en una mano. No puedes hacer nada. No puedes agarrar nada, no puedes cepillarte los dientes, echarte desodorante, abrocharte los botones", explicó el hombre.