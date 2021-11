Hombre logra captar aterradora criatura “mitad hombre, mitad perro” en Australia

Un hombre ha afirmado que estuvo "petrificado durante un mes" después de que supuestamente lo acosara una criatura “mitad hombre, mitad perro” en el interior de Australia.

Los informes de un monstruo mitad humano, mitad perro se originaron por primera vez en 1887 en el estado de Michigan en los EE. UU.,pero la leyenda ha permanecido hasta el día de hoy, incluso ha habido múltiples supuestos testigos en todo el mundo.

Uno de esos "testigos" es John, que estaba pescando en la selva australiana cuando afirma que se encontró con la criatura espeluznante que lo acechaba desde la orilla del río, informa Daily Star .

Compartiendo su historia en el Podcast Believe: Paranormal & UFO, el australiano explicó que se había dirigido a un viaje de pesca en su kayak el año pasado en el Boxing Day, cuando de repente escuchó un chasquido en el bosque junto a él.

“Me di cuenta de que cada vez que daba un golpe con el remo de mi kayak, fuera lo que fuera, estaba dando un paso a cada remo que estaba tomando”, dijo.

Tómo una foto de la criatura “mitad hombre, mitad perro”

El hombre asegura que vio una aterradora criatura

“Me detuve un poco y el sonido también se detuvo en el arbusto, y pensé que era un poco extraño. Así que volví a remar y, efectivamente, tan pronto como empecé a remar en cada palada, esta cosa dio un paso”.

“Entonces, sea lo que sea, esta cosa me estaba siguiendo, no fue una coincidencia ni nada. Fue más un acecho ".

Finalmente, al notar algo negro en los árboles, John tomó una foto con su teléfono y se sorprendió por lo que vio pues asegura captó una criatura “mitad humano y mitad perro”. "La criatura, de hecho la tengo en la foto, y lo que creo que es, he hablado con algunas personas, y creo que es un Hombre Perro", sugirió.

“Después de eso no pude volver a la zona para comprobarlo por mí mismo, estuve petrificado probablemente durante un mes después de eso. Me despertaba en medio de la noche y veía a la criatura en mis sueños".

Así se encontró con la extraña criatura en Australia

La criatura que vió se parecería a un “hombre lobo”

Los eventos solo se intensificaron cuando John regresó a la zona en un futuro viaje de pesca. Instalándose en un nuevo oasis, recordó: “A mi derecha, escuché un pequeño estallido, y luego pude escuchar correr.

“Mientras corría, rompía árboles fuera del camino. No sé si se estaban rompiendo o les estaba golpeando, no se veía cómo era el arbusto porque era muy espeso.

La criatura, explicó John, luego comenzó a rugir. “Nunca había escuchado algo así en mi vida. Rugía, y luego tomaba un respiro, pero luego el aliento que estaba tomando era en realidad más fuerte que el rugido que estaba haciendo".

Luchando por salir del agua y tirando su botín de regreso, John afirmó: “Esta criatura acaba de pasar a otro nivel y es una locura". Y agregó: “Podía escuchar en mi cabeza algo que decía, 'vete ahora o morirás'… No era mi propia voz, mi propia conciencia, era otra cosa”.

“Esos 10 minutos fueron probablemente los más largos de toda mi vida, pensé que me iban a matar. No tenía armas, ni siquiera tenía mi cuchillo de pescar, no tenía servicio telefónico".

Finalmente, John pudo escapar en su automóvil y ahora afirmó que está compartiendo su historia para proteger a los demás. Continuó: “Había oído hablar de él [Dogman] y pensé que era una broma, pero en realidad he tenido encuentros con él ahora y es aterrador. El hombre está convencido que vio una criatura "mitad hombre, mitad perro" por lo que ahora ha alertado a la población de Australia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!