Hombre desempleado halla medio millón de dólares, lo devuelve y solo pide trabajo

En Argentina un ciudadano de Nogoyá ha dejado impactado a gran cantidad de personas, esto debido a su gran honestidad.

Se trata de José Sanchez, quien vio como a un hombre se le olvidó su maletín en una plaza, cuando revisó el maletín se topó con medio millón de dólares, y a pesar de no tener trabajo, decidió devolver el dinero.

Según indicó, llamó a la policía sin embargo no obtuvo una respuesta, así que se comunicó con una radio local para así contar lo sucedido e intentar contactar al dueño del maletín, luego regresó a la plaza y ahí se encontraba el hombre.

El dueño del maletín es un empresario llamado Gustavo quien le agradeció y horas más tarde le hizo dos ofertas para compensarlo.

Primero le ofreció un millón de pesos, equivalentes a 24.800 dólares, sin embargo José lo rechazó, luego el empresario se ofreció a comprarle una casa, pues actualmente José renta una casa donde vive con su esposa y dos hijas, sin embargo a pesar de esto, nuevamente rechazó la oferta.

Finalmente José indicó que lo único que estaba buscando era un trabajo “en blanco” Es decir, con todos los derechos laborales cubiertos como seguro social, aportes jubilatorios o vacaciones.

José Sánchez, encontró 500 mil dólares en Nogoyá, Entre Ríos y los devolvió. "Ese día comí Milanesas de Hígado, porque la plata no me alcanza, ya estoy acostumbrado. Hice lo correcto, solo quiero un trabajo en blanco para tener obra social". Sencillamente impresionante. pic.twitter.com/RCJunFYbvH

En una entrevista José indicó que cuando encontró el maletín se puso "muy nervioso".

Finalmente, explicó que se decía a sí mismo: "No Dios, no me recompenses con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios, me des salud y trabajo, yo ya estoy contento".