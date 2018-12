Hombre asegura haber realizado autopsias a extraterrestres

Un hombre que según indicó permaneció varios años en anonimato debido a su trabajo, ahora asegura que realizó más de 3 mil autopsias de seres extraterrestres.

Se trata de Emery Smith, un médico de Estados Unidos, que indicó que su trabajo ha sido llamado “Black Ops” y que él laboraba en bases subterráneas, en operaciones secretas, el hombre explicó que su trabajo se enfocaba en autopsias y exámenes patológicos de diversos especímenes de otros planetas, además aseguró que las operaciones son clandestinas y se encuentran bajo el mando de agencias del gobierno de Estados Unidos.

Después de varios años el hombre decidió al fin revelar lo que sabía y mencionó que tiene miedo de las represalias que pueda haber en su contra por la información que dio a conocer. Pues asegura:

“Me han disparado, me han apuñalado, he sido atacado por tres agentes, dándome una verdadera paliza, es decir, he pasado por todo. Irrumpieron en mi casa, embistieron mi portón de concreto, donde todo este material estaba guardado.”