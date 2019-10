Historias de terror: ¿sabes quien es Baba Vanga? (INSÓLITO)

Una mujer Bulgara que murió en el año de 1996 a la edad de 85 años fue llamada Baba Vanga, ella hizo ciertas predicciones que se cumplieron. Vangelia Pandeva Dimitrova es su nombre completo, la anciana era una persona ciega y por sus predicciones que se hicieron realidad la misma Union Sovietica la oia y respetaba.

Predicciones.

Entre las predicciones más famosas cuando era joven predijo el inicio y el fin de la segunda guerra mundial, más tarde predijó la tragedia de un submarino nuclear ruso que finalmente ocurrió, además de haber predicho la caída de las torres gemelas, también dijo que la tercera guerra mundial se haría del 2010 a año 2014 esa a sido en una de las que a fallado y en otras a estado muy cerca de lo que dijó.

Pero lo terreorifico de esta historia comienza aquí ya que dejó predicciones para el siglo XXI que aún no se cumplen, ya que ahugura un futuro indigno y calamitoso, se cumplan o no lo cierto es que son dignas de escuchar, no solo por lo increible que resultan si no que esta mujer decía cosas que nadie imaginaban que iban a ocurrir y hoy al día de hoy dan bastante miedo o al menos te ponen en que pensar.

Año 2018 China se convertiría en la super potencia mundial.

Año 2025 Europa estará con problemas de sobrepoblación.

Año 2028 al 2033 el hambre pasa a ser un problema m'as serio para la humanidad y el derretimiento de los casquetes polares hace que el nivel del mar suba.

En el año 2043 esta mujer afirmó que la economía del mundo mejora notablemente, pero en Europa los musulmanes dominan.

En el 2046 sucede un gran avance de la ciencia medica ya que cualquier órgano va a poder ser producido en masa, las largas esperas de un donante serán cosa del pasado.

En el 2076 el mundo sera dominado por una ideología parecida a la comunista.

En el 2088 aparece una enfermedad que rápidamente te envejece, la cual podrá ser tratable 12 años después.

En el 2111 las personas se vuelven robots.

En el 2167 aparece una nueva religión que tendrá trascendencia.

En el 2170 habrá una gran sequia en el mundo.

Para el año 2221 en la búsqueda de vida extraterrestre la humanidad se topa con algo que ella describe simplemente como terrible.

En el 2288 el viaje en el tiempo se inventa y que a raíz de ello se entra en contacto con extraterrestres.

En el 2302 afirma que se revelan los secretos del universo.

Para el 3797 la tierra va a morir pero los seres humanos podrán empezar en otro lugar.

En el 3805 habrá una guerra que hombres y mujeres vivan como bestias. No es mucho tiempo después en que el hombre alcanzara la paz.

