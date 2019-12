Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

No todos los personajes navideños son bonachones, ancianitos que dan ternura y con barbas blancas, que se encuentran dispuestos a entregar juguetes durante una noche entera a los niños de todo el mundo. En las leyendas míticas y populares de varias partes del mundo hay otros personajes que no llevan felicidad a las casas, al contrario, hay algunos que se llevan a los niños para comerselos, aunque no lo creas, los monstruos aún exiten en la Navidad y todo esto entra en nuestras "historias de terror".

Monstruos de la Navidad.

Krampus.

Siendo mitad cabra y mitad demonio es una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelve buena. Y no, Krampus no es precisamente un personaje agradable en la Navidad; tiene cuernos, pelo oscuro y colmillos enormes. Es un anti San Nicolás que viene con una cadena y unas campanillas, así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos y llevarselos al inframundo para después comerselos.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Mari Lwyd.

La tradición del "animal encapuchado" aparece en varias formas en toda Gran Bretaña, nos vamos hasta el año 1800 donde en la Navidad y la víspera de Año Nuevo, las familias galesas pueden verse desafiadas por un cráneo de caballo decorado esperándolos en la puerta de su casa. Mientras las personas cantan y desfilan se abren puertas para encontrarse con el morboso caballo blanco en la batalla, específicamente. Esta es Mari Lwyd , una tradición pagana de pleno invierno en la que los celebrantes ganan comida y bebida solo después de dominar un golpe de poesía frente a una cara esquelética.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Gryla.

Es una gigante mítica que vive en las montañas de Islandia. La mayoría de estas historias contadas sobre Gryla son para asustar a los niños, mencionándose su nombre en la Edad del siglo XIII. La ogro navideña tiene la habilidad de detectar a los niños que se portan mal durante el año. En la época navideña, baja de las montañas a las ciudades cercanas por comida. Deja su cueva y caza a niños y los devora. Nunca hay escaces de comida para Gryla.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Straggele.

En muchos lugares, como Suiza, Perchta viaja con una multitud de ayudantes de aspecto demoníaco, conocidos como Straggele , a quienes les encanta participar de las ofrendas festivas que les depararon en Navidad las personas que esperan las bendiciones de riqueza y salud de Perchta en el nuevo año. En algunos lugares, Straggele puede repartir los castigos ellos mismos y no son terriblemente exigentes, ya que roban a todos los niños malos y los hacen pedazos en el aire.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Gato navideño gigante.

La mascota de Gryla y The Yule Lads, la presa del Yule Cat , está compuesta por niños y adultos. A diferencia de los otros monstruos navideños, a este gato no le importan tus fechorías durante el año. El único seguro contra ser destrozado y comido por este felino gigante es recibir una prenda de ropa nueva para Navidad.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Tal vez te interese: Historias de terror: el perro del infierno

Frau Perchta.

A menudo se la representa con una nariz puntiaguda hecha de hierro, vestida con harapos, tal vez llevando un bastón, y generalmente se asemeja a una vieja bruja decrépita. Pero esta vieja bruja tiene un poderoso golpe ... y lleva un cuchillo largo escondido debajo de su falda.

Historias de terror: conoce a los monstruos de la Navidad en diferentes culturas

Checa todo nuestro contenido de INSÓLITO

Únete a nosotros en Instagram