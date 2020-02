Historias de terror: Una historia para asustar a mi hijo

"Hijo, tenemos que tener una charla sobre seguridad en Internet." Poco a poco me desplomé hacia abajo en el suelo junto a él. Su computadora portátil estaba abierta y estaba jugando a Minecraft en un servidor público. Sus ojos estaban fijos en la acción. Los comentarios se desplazan por un lado de la pantalla en una ventana de chat. "Hijo, ¿puedes dejar tu juego por un minuto?" Salió del mundo, cerró la laptop, y me miró.

Una historia para asustar a mi hijo

"Papá, vas a contar otra historia de terror cursi?" "Quéeeee?" Fingí sentimientos heridos por un segundo, y luego le sonreí, "Pensé que te gustaba mis cuentos con moraleja..." Creció escuchando a mis historias sobre niños que se encontraban con brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. Al igual que muchas generaciones de padres, solía contar historias de miedo para reforzar la moral y enseñar lecciones sobre seguridad. Padres solteros como yo deben utilizar todas las herramientas de crianza de los hijos a su disposición.

Él arrugó su rostro un poco, "Estaban muy bien cuando tenía seis años. Pero ahora que me estoy haciendo mayor, no me asustan más. Parece un poco tonto. Si vas a contar una historia acerca de Internet, puede que sea muy, muy aterrador !? ". Miré con incredulidad. se cruzó de brazos," papá. ya tengo diez y puedo manejarlo. " "hmm ... bien ... Voy a intentarlo." Empecé, "Érase una vez, había un niño llamado Colby ...." Su expresión indicaba que no estaba impresionado con el terror de la introducción.

Suspiró profundamente y se preparó para una de las historias cursis de papá. Continué ... Colby se puso en línea y se unió a sitios web con varios niños. Después de un rato, empezó a hablar con otros niños en el juego y en los tablones de anuncios. Se hizo amigo de otro niño de diez años llamado Helper23. Les gustaban los mismos videojuegos y espectáculos. Se rieron de las bromas de los demás. Ellos exploraron nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby dio a Helper23 seis diamantes en un juego que estaban jugando. Este fue un regalo muy generoso.

El cumpleaños de Colby se acerca y Helper23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby pensó que no estaría de más dar a Helper23 la dirección de su casa - siempre y cuando él prometiera no decírselo a cualquier extraño o adultos. Helper23 juró que no se lo diría a nadie, ni siquiera sus propios padres, y se dedicó a enviar el paquete. Me detuve en la historia y le pregunté a mi hijo, "¿Crees que fue una buena idea?" "¡No!" dijo sacudiendo la cabeza con fuerza. A pesar de sí mismo, se estaba metiendo la historia.

Bueno tampoco Colby. Colby se sentía culpable por regalar la dirección de su domicilio - y su culpabilidad comenzó a crecer. Y creciendo. En el momento en que se puso el pijama la noche siguiente, la culpa y el miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Resolvió que debía admitir la verdad a sus padres. El castigo sería excesivo, pero valdría la pena para tener la conciencia tranquila. Se retorció en su cama mientras esperaba a que sus padres le acostaran. Mi hijo sabía que la parte que da miedo iba a llegar. A pesar de sus duras palabras, se inclinó hacia delante con los ojos abiertos.

Hablé en voz baja y deliberadamente. Oyó todos los ruidos de la casa. La lavadora rebotaba en el lavadero. Ramas que rasparon contra el ladrillo fuera de su habitación. Su hermanito arrulló en su cuarto. Y hubo algunos otros ruidos... bastante ... milimétricos. Por último, los pasos de su padre resonaban por el pasillo. "Oye papá" Él gritó nerviosamente. "Tengo algo que decirte." Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca no parecía moverse y los ojos estaban todos equivocados. "Sí, hijo" La voz sonaba muy lejos, también.

"¿Estás bien, papá?" Preguntó el niño. "Uh-huh" cantó el padre con su voz extrañamente afectada. Colby tiró a la defensiva. "Ummm ... ¿Está mamá por ahí?" "Aquí estoy!" La cabeza de mamá apareció por la puerta debajo de la de papá. Su voz fue un falsete antinatural. "¿Estuvo a punto de decirnos que le diste nuestra dirección de casa a Helper23? No deberías haber hecho eso! Te dije que nunca dieras información personal en Internet!" Y continuó: "En realidad no era un niño! Él sólo pretendía ser uno.

¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa, entró, y asesinó a los dos! Sólo para que pudiera pasar algún tiempo contigo ! " Un hombre gordo con una chaqueta mojada surgió en la puerta del niño que sostiene las dos cabezas cortadas. Colby gritó y jadeó cuando el hombre dejó caer la cabeza en el suelo, desenvainó su cuchillo, y entró en la habitación para "trabajar" con el niño. Mi hijo gritó también. Se retorció las manos a la defensiva en su rostro. Pero estábamos empezando con la historia.

Después de varias horas, el muchacho estaba casi muerto y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino se dio cuenta del llanto de un bebé en otra habitación y retiró el cuchillo de Colby. Este fue un regalo especial. Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba entusiasmado con la idea. Helper23 dejó a Colby a morir y siguió a los gritos por toda la casa. En el vivero, se acercó a la cuna, tomó al bebé, y lo sostuvo en sus brazos.

Se dirigió hacia la mesa de cambio para tener una mejor visión. Pero mientras sostenía al bebé, el llanto se calmó. El bebé miró y sonrió. Helper23 nunca había tenido un bebé, pero él suavemente lo sostenía en sus brazos como un profesional. Se limpió las manos ensangrentadas en la manta para que pudiera acaricia la mejilla del bebé, "Hey, chico dulce." La hermosa rabia de sadismo se fundió en algo más cálido y más suave. Él salió del cuarto del bebé y tomó al bebé a su casa, él lo llamó William, y lo crió como a su propio hijo.

Te puede interesar: Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

Después de haber terminado la historia, mi hijo estaba visiblemente alterado. Entre respiraciones entrecortadas y harapientos, balbuceó: "Pero papá, William es mi nombre." Le di un clásico "guiño de papá" y le revolví el pelo. "Por supuesto que sí, hijo." William subió corriendo las escaleras hasta su dormitorio en una furia de sollozos. Pero en el fondo ... Creo que le gustaba la historia.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana