Historias de terror: Tailypo

Los problemas de vivir en la sociedad moderna de hoy en día pueden desgastar tus nervios. Uno puede sentirse muy cansado de lidiar con facturas, impuestos, seguros, tráfico y contaminación; sin mencionar nada sobre cómo mantener la comida en el refrigerador. Muchas veces todo esto puede hacer que quieras gritar... Y eso es exactamente lo que hizo el viejo Bill Smith. Él renunció a todos los lujos (y, si me preguntas, algunas de las necesidades) de la vida moderna.

Cargó lo más básico posible y sus tres perros de caza en su camioneta y se trasladó a las montañas del norte de Georgia. Smitty (así es como todos los amigos de la ciudad lo llamaban) pensó que no sería un problema. Después de todo, amaba la caza, la pesca y el campo en general. Y tenía la compañía de sus tres mejores amigos, sus perros. ¿Qué más podría pedir un hombre? Smitty se construyó una bonita y pequeña cabaña en el bosque. No era muy grande, pero era suficiente para él.

La cabaña solo tenía dos habitaciones, una que usaba para un dormitorio, y la otra para cada habitación (sala, comedor y cocina). Se había construido una gran chimenea donde podía cocinar y calentar su cuerpo en las noches frías. Se plantó un pequeño jardín de verduras en el costado de la casa y cazaba y pescaba la mayor parte de su comida. Pero al menos una vez al mes, conducía las veinticinco millas de la montaña hasta la pequeña tienda para comprar esas cosas que no podía proveerse por sí mismo.

Durante los meses cálidos, Smitty no tuvo problemas, pero los meses más fríos demostraron ser un poco más difíciles de mantener su estómago lleno. Bueno, fue en una de esas frías noches invernales que Smitty salió a su cobertizo de almacenamiento para ver qué podía encontrar para la cena. Todo lo que encontró fue un pequeño trozo de carne y un puñado de arroz. Había demasiada nieve en el suelo para recorrer los veinticinco kilómetros hasta la tienda, así que tuvo que arreglárselas con lo que tenía. Se comió la grasa y un poco del arroz, pero le dio la mayoría del arroz y el agua donde había hervido la carne a sus perros.

¡Después de todo, tenían que comer también!. Smitty todavía estaba un poco hambriento, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Así que a pesar de las protestas de su estómago gruñón, Smitty avivó el fuego en la chimenea para mantener la sala caliente y se fue a la cama. El sonido del viento que soplaba alrededor (y en algunos lugares) a través de la pequeña habitación casi había arrullado a Smitty para que durmiera, cuando escuchó algo. Abrió los ojos y vio una sombra en la pared. Se levantó de la cama y se dirigió de puntillas a la otra habitación. Allí, vio a la criatura más extraña que había visto en su vida.

Era corto y rechoncho, con orejas puntiagudas y pies cortos y gordos con largas garras, y tenía una cola larga y tupida. No había puertas ni ventanas abiertas, así que Smitty estaba confundido sobre cómo había entrado esa cosa de aspecto gracioso. Smitty recogió su hacha en silencio, se arrastró hasta el extraño bicho, que estaba devorando un insecto de algún tipo, levantó su hacha, y apuntó a su cola, cortándola. Smitty se volvió para atrapar al extraño ser, pero fue demasiado rápido. Escapó rápidamente a través de la pared. Así que Smitty quedó allí de pie con esa cola larga y tupida y un hacha cargada de sangre en la mano, y sin ningún signo de la criatura de aspecto extraño.

Estaba a punto de tirar al viejo rabo por la puerta, cuando su gruñido de estómago le recordó lo hambriento que aún estaba. Así que tomó esa cola, la limpió, la cocinó con algunas de las hierbas de su jardín que había almacenado y se la comió. No sabía tan mal, porque sabía a pollo. Con su estómago finalmente lleno, Smitty volvió a su cálida cama cómoda. Acababa de quedarse dormido cuando un extraño sonido lo despertó. Parecía algo que tratara de abrirse camino en la cabaña, tal vez un mapache. Smitty sabía que si permanecía en silencio, probablemente desaparecería.

Así que se quedó tan quieto como pudo, pero luego escuchó una voz extraña, de otro mundo, que siseó, "¡mi cola, quiero mi cola!" Smitty pensó que el viento le estaba jugando malas pasadas, pero lo escuchó de nuevo ". Mi cola, quiero mi cola ". Smitty saltó de la cama, abrió la puerta de par en par y gritó a sus perros que descubrieran de dónde venía ese ruido. Los perros corrieron, ladraron y olisquearon, pero no hicieron nada. No encontraron nada en absoluto. Entonces Smitty dejó a los perros afuera y volvió a la cama.

El sueño se había deslizado en el cuerpo de Smitty cuando escuchó la voz otra vez. Esta vez, el rascado sonó como si estuviera en la ventana. Fuera lo que fuera realmente quería entrar. Pero el rasguño parecía estar en dos paredes a la vez. Smitty gritó. Luego escuchó la extraña voz nuevamente, solo que esta vez un poco más fuerte:" Mi cola, quiero mi cola, ¡Trae mi cola! " El viejo Smitty, que no era alguien a quien asustar fácilmente, se estaba poniendo un poco tembloroso, esto se estaba volviendo realmente extraño.

Así que se asomó a la ventana y llamó a los tres perros, que saltaron al porche y husmeaban y ladraban, pero nunca encontraron nada en absoluto. Smitty decidió quedarse despierto por el resto de la noche para protegerse a sí mismo, a sus perros y a su pequeña cabaña. Así que acercó una silla al lado de la chimenea, cogió una manta de su cama y se instaló durante el resto de la noche helada invernal. El sueño pronto lo alcanzó, y una vez más se quedó dormido. Casi había amanecido cuando Smitty se despertó sobresaltado.

El sonido de los arañazos pareció reverberar desde cada área de la cabaña. Smitty buscó frenéticamente su hacha, su rifle o algo para defenderse, pero estaba tan asustado que no pudo encontrar nada. El rascado se hizo más y más fuerte y más fuerte, y luego la voz - "Mi cola, ¿dónde está mi cola? Devuélveme mi cola!! " Smitty gritó: "¡Déjame en paz, no tengo tu cola!". Luego gritó llamando a sus fieles perros. Esta vez, los perros no vinieron . Así que los volvió a llamar. Esperó y esperó, pero aún no salió corriendo ningún perro.

Smitty nunca había estado tan asustado en su vida. Corrió a su cama y saltó. Los arañazos y la voz se hicieron más y más fuertes. Smitty gritó tan alto como pudo: "No tengo tu cola, entonces ¿por qué no me dejas en paz y sigues con tus asuntos?". El rascado parecía estar dentro de la casa ahora y la voz era tan fuerte que era ensordecedora: "¡Mi cola, tomaste mi cola, y ahora estoy de vuelta para llevármela, dámela AHORA!" . El rascado estaba ahora en su habitación, "¡Mi cola, será mejor que me devuelvas mi cola!" Smitty sintió la cosa arañando el fondo de la cama y se cubrió con la manta. Luego miró cuidadosamente para ver lo que se acercaba.

Entonces lo vio: una criatura baja y regordeta con orejas puntiagudas, pies gruesos con largas garras y ojos rojos inyectados en sangre que brillaban en la oscuridad, ojos que parecían arder a través de Smitty. Antes de que pudiera volver a cubrirse la cabeza, la cosa se abalanzó sobre su pecho, lo miró directamente y dijo: "Tienes mi cola, y será mejor que me lo devuelvas AHORA MISMO". Smitty gritó: "¡Me la comí! ¡Comí tu cola, se ha ido! "Y esa cosa comenzó a arañar, arañar y desgarrar al pobre Smitty, tratando de recuperar esa cola. Smitty trató de defenderse, pero esa cosa era demasiado fuerte y esas garras eran demasiado agudas.

Los gritos de Smitty resonaron en las oscuras montañas, luego se detuvieron, dejando un silencio escalofriante. Después de un mes o dos sin tener noticias de Smitty, los que tenían la tienda en la base de la montaña subieron a su cabaña para asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando llegaron allí, encontraron su cabaña hecha trizas, pero no hay señales de Smitty ni de los perros. Registraron el bosque pero nunca encontraron nada. Cuando el grupo de búsqueda se dirigía hacia la montaña, el viento invernal comenzó a soplar y se escuchó una voz extraña que decía: "Mi cola. ¡Ahora tengo mi cola! "

Cabe destacar que en la versión inglesa la criatura le pide a Smitty que le devuelva su "Tailypo", en vez de su cola (esto es porque "tail" significa cola en inglés), mientras que Tailypo es el nombre que se le da a la criatura. Tailypo es una espantosa criatura voraz del folclore norteamericano. Los nombres alternativos incluyen: Taileybones, Tailbones, Taily Po, Tally Po, Taileypo, Tailey Po y Tailipoe. Muy a menudo (y especialmente en adaptaciones antiguas) las leyendas de Tailypo simplemente se titulan "Tailypo".

Este cuento folclórico fue grabado por primera vez por el folclorista Leonard Roberts en 1955 en Hyden, Kentucky. El Tailypo se describe generalmente como del tamaño de un perro, con ojos amarillos o rojos, orejas puntiagudas y una cola larga. En algunas versiones del cuento popular, tiene orejas copetudas como un gato montés. Está cubierto de pelo negro o marrón oscuro para camuflar sus actividades nocturnas. Sus garras son su arma principal.

Puede hablar como un hombre, y exige el regreso de su cola (la frase real varía según las versiones, pero siempre se repite, generalmente tres veces). La leyenda de Tailypo tiene innumerables variaciones, muchas de las cuales se transmiten oralmente. El tema de un hombre hambriento y sus perros buscando comida en su antigua cabaña es constante. Sin embargo, los métodos utilizados por el hombre para defenderse varían de hachas a rifles.

Además, los perros del hombre a veces simplemente se "pierden" o simplemente huyen asustados, en lugar de ser comidos o asesinados por el Tailypo. A veces, los perros persiguen a la criatura en un pantano y luego desaparecen, con la sugerencia de que fueron atraídos al pantano para ser asesinados. Es considerada una de las historias de terror que se cuentan en los campamentos americanos por excelencia.

