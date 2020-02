Historias de terror: Memento mori

Nota del autor: La siguiente es una historia real conmigo mismo como el personaje principal. Sólo los nombres han sido cambiados por razones obvias. En séptimo grado, todo el mundo se burlaba de mí. Yo era socialmente torpe, y naturalmente raro; el chico más extraño en la escuela. Tuve un par de otros amigos inadaptados, y nos gustaba ir a la biblioteca a la hora del almuerzo para hablar. Un día, cuando nos dirigimos a la biblioteca, me di cuenta de alguien caminando que yo nunca había visto antes.

Era muy extraño, porque, como ya he dicho, todo el mundo se burlaba de mí. Cuando toda la escuela te intimida, no se olvida de sus caras, o sus nombres. Sin embargo, este chico era diferente, ya que hasta ese día no tenía idea de que existía. Aún más extraño, todo el mundo lo conocía. Durante la duración de esta historia, voy a llamarlo Riley.

Mi memoria es un poco confusa, pero estoy bastante seguro de Riley estaba en muletas. Él pudo haber faltado mucho a la escuela lo que explicaría por qué no lo había conocido. Hay mucho que no puedo recordar, pero que nunca nos olvidemos de lo que sucedió en esa biblioteca. Todo el mundo estaba siendo tonto, y al parecer Riley era un chico muy gracioso. Él estaba haciendo una especie de comedia física, y todos se estaban riendo. De repente, cayó al suelo y comenzó a temblar.

Asumimos que todavía estaba siendo cómico, así que continuamos riéndonos de él ... pero él no paraba de temblar. El bibliotecario corrió hacia él y nos dijo que nos fueramos. Yo no entendía lo que estaba pasando. Tras el almuerzo, tuve la clase de gimnasia, y todos nos fuimos afuera. Todo el mundo estaba hablando de Riley. Corría el rumor de que fue llevado al hospital, pero yo todavía no entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que él se cayó. Ahora sé que había tenido una convulsión.

En mi siguiente clase, los rumores acerca de Riley estaban empezando a asustar a los otros niños. Fuimos interrumpidos por un miembro de la facultad que nos dió la grave noticia. Riley había muerto de un ataque al corazón. El chico que había conocido sólo una hora o así antes ahora estaba muerto. Y lo último que recordaría era otros niños señalando y riéndose de él. Me sentía culpable y confundido.

Todo el mundo cercano a Riley, así como todos los que estaban en la biblioteca a la hora del almuerzo, fueron llevados a la oficina del director para hablar. Me sorprendió cómo muchos niños estaban allí. ¿Por qué sabía tanta gente que yo lo conocía, pero yo nunca lo conocí? Yo nunca había oído hablar a nadie de él antes. Toda la habitación estaba llorando, pero yo no. Yo sólo bajé la cabeza en un intento de parecer molesto. Alguien puso su mano en mi hombro, pensando que debo estar devastado por lo que sucedió.

Yo no pertenecía allí. Yo no pertenecía a esas personas que lo conocieron, y fueron realmente aplastados por su muerte. Todo lo que podía pensar era a Riley temblando en el suelo de la biblioteca cuando me reí y le señalé. Al día siguiente, todo el mundo en mi salón de clases estaba sollozando y consoladose entre sí; todos menos a mí mismo y al chico que estaba sentado frente a mí.

Fue la experiencia más surrealista de mi vida. Después de todo, todo el mundo lo sabía, pero yo no... Sabía que Riley estaba muerto, pero de alguna manera simplemente no lo sentía. Yo sabía que tenía que estar triste, que se suponía que debía llorar, pero no había nada. El chico que estaba sentado frente a mí, voy a llamarlo Matt, se dio la vuelta y me miró con una sonrisa nerviosa. Él no estaba llorando. Durante todo el día, me di cuenta de que éramos los únicos dos niños que no estaban en lágrimas. Matt era raro, más bien le gustaba la escuela. Él siempre fue amable conmigo, incluso cuando se reían de mí.

Él todavía reía junto con ellos, pero nunca se unió. Pensé que podríamos ser amigos desde que éramos los únicos dos niños en toda la escuela que no lloraban. Supongo que nunca sucedió. En el octavo grado, todavía fuí tan perdedor como era el año anterior. No me preguntes por qué, pero fui a un baile de la escuela. Creo que mis amigos inadaptados habían dicho que iban, pero luego no se presentaron. Eso podría explicar por qué me estaba aferrando a un grupo de niños que no eran mis amigos. Todos ellos eran de mi programa de educación católica, y Matt estaba con ellos así que me sentí un poco más aceptado.

Él era el único con el que me sentía cómodo hablando. El grupo empezó a caminar lejos, y yo caminaba con ellos. De repente empezaron a correr, así que corrí también. Salieron del gimnasio y corrieron por los pasillos mientras les seguía ciegamente. Pensé que nos estábamos divirtiendo, pero entonces oí a Matt decir algo así como: "¡Él viene!" Resultó que estaban corriendo lejos de mí. Más tarde ese año, Matt murió de un aneurisma cerebral. Yo era el único que no llore.

