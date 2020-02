Historias de terror: Maíz

Fue en nuestra antigua casa, la que mis bisabuelos construyeron. La casa era tan cálida y reconfortante que se podía sentir el amor cuando fue construida. Sólo había un problema y ese problema era mi habitación. La habitación estaba muy bien, fíjate, era grande y tenía su propio baño, pero la ventana siempre me molesta. Tuve dos en mi habitación, pero la que estaba frente al gran campo de maíz al lado de mi casa... siempre sentí que algo me estaba mirando a través de él.

Yo siempre mantenía las cortinas cerradas y ayudaría a veces, pero todavía se sentía como que había algo allí. Una vez en cuando oía rascarse pero nunca me atreví a mirar, hasta una noche. Algunas de mis amigas había venido para una fiesta de pijamas cuando estaba en noveno grado. Una de ellas, la llamaremos Britt, vivía en una casa al otro lado del campo de maíz. Ella era mi vecina más cercana y mi primera amiga. Britt sabía de mi ventana, pero mis otras amigas no, y cuando llegó el momento de la cama nos empezó a contar historias de fantasmas.

Estaban horrorizadas, y luego querían mirar por la ventana. Yo no quería, pero ellas insistieron, así, por primera vez en mucho tiempo, abrimos las cortinas. Había pasado tanto tiempo desde que había mirado por la ventana, que había casi olvidado lo que había por ahí. Sólo a tres pies de mi ventana había un viejo muro de piedra y más allá el campo de maíz. Casi justo enfrente de mi ventana había un hueco en la pared, donde algunas de las piedras habían caído. El maíz sigue creciendo pero simplemente parecía espaciado diferente.

Todas mis amigas se apiñaban alrededor de la ventana, pero yo fui a sentarme en mi cama, si había algo por ahí, no quería verlo. Se sentaron allí por una hora pero nada, por lo que recurrieron a contar sus propias versiones de lo vivido por ahí. Empecé a dormitar y yo podría haberme quedado dormida, pero luego empezaron los gritos. No fueron los gritos femeninos habituales sino verdaderos gritos de terror absoluto. Apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba pasando antes de que mi padre entró.

Él quiso saber lo que pasó y todas empezaron a hablar al mismo tiempo. "Había algo ahí fuera que salió del campo!" "Era grande!" "Como un perro!" "No era un animal, no tenía pelo!" "Y tenía manos!" "Las manos en cuatro patas!" "Y garras!" "garras grandes!" "Era gris, gris y negro" "No, era pálido." "Al igual que el mármol!" "Tenía una boca grande!" "No tenía orejas!" Mantuvieron una y otra vez hasta que mi padre pudo calmarlas. Él nos dijo que probablemente había sido un lobo que había perdido todo su pelo de la sarna.

No sonaba como un lobo sarnoso para mí, pero yo no quería creer la alternativa así que me puse del lado de mi padre. Cerramos las cortinas y las chicas comenzaron a charlar entre sí - Supongo que la adrenalina. Llegó la mañana y mis amigas se fueron a casa. Yo estaba feliz cuando se fueron, Britt no paraba de hablar de lo que vieron, incluso cuando le dije que se callara. Se convirtió en una pequeña discusión, pero me gustaría que no hubiera ocurrido porque era la última vez que la vi.

La noche siguiente fue desaparecida y nunca más fue vista. En algún lugar en el fondo de mi mente yo sabía que tenía algo que ver con lo que vio, pero yo no quería volver a insistir en la idea. Después de eso, dejé de mirar siquiera a la milpa. Pasaron los años hasta el verano antes de mi último año. Mi tía abuela vino a vivir con nosotros, pero ella no se quedó mucho tiempo. Era una mujer de edad avanzada muy rara, pero mirando hacia atrás supongo que no puedo culparla.

Pocos días después de su llegada entré en mi habitación para encontrarla sentada en mi cama. Ella tenía las cortinas abiertas y ella estaba mirando por la ventana en el campo. Yo sabía que ella era un poco descabellada por lo que traté de ser amable y le pregunté qué estaba haciendo. Ella ni siquiera se volvió para mirarme cuando empezó a hablar y me pareció que era una historia que ella había estado esperando mucho tiempo para contar. "Yo siempre sabía que iba a estar de nuevo aquí", comenzó lentamente. "Mi mamá y papá construyeron esta casa, pero no fue la primera casa aquí.

Hubo otra antes de ésta, pero el campo de maíz siempre ha estado aquí. Toda persona que compra esa tierra, siempre siembran maíz, no importa qué, siempre es maíz. La tierra siempre ha sido fértil ". Ella se echó a reír amargamente y sacudió la cabeza. "Yo siempre pensé que sería divertido, el maíz generalmente chupa la tierra seca, pero en todos esos años nunca lo hizo. No sé quien puso esa cosa allí, pero apuesto a que era para el maíz. Me pregunto si sabían el precio cuando lo hicieron lo que hicieron.

Parece muy empinada para una buena cosecha ". Podía sentir mi corazón golpeando mientras hablaba porque sabía lo que ella estaba hablando. No estaba seguro de qué decir o si quería decir nada en absoluto. "Cuando yo era una niña, justo después de que construyeron esta casa, yo no sabía que estaba allí, pero podía sentirlo buscándome a mí durante la noche. Tienes que querer verlo, como ves, es por eso que hace eso. Si quieres verlo y lo ves, entonces es como que te da permiso. Quería verlo, quería saber lo que era. Entonces miré una noche y lo vi, yo desearía no haberlo hecho.

La noche siguiente, entraba por la ventana. Parecía un lobo deformado con manos, dedos largos y retorcidas gruesas garras blancas. Su boca era más grande que un lobo y sus dientes eran irregulares, cada diente es un tamaño diferente que el otro. Todos ellos eran agudos, nada como un perro o lobo. No podía gritar cuando entró, o incluso cuando se puso de pie mirando.Yo lloré, porque sabía que venía a por mi... Era como si estuviera hablando en mi mente, diciéndome por qué estaba allí. Alguien le pidió que fuera allí, le prometieron una chica cada pocas décadas a cambio de mantener fértil la tierra. Incluso después de que estaban muertas, se mantuvo.

Me gustó esta casa la mayor parte porque era la ubicación original, pero eso no impidió que de mirando a las otras casas, así - pero no podía ir demasiado lejos del campo o que perdería la tierra y el acuerdo. Él me arrastró hacía afuera por la ventana. Yo sabía que iba a hacer algo horrible en ese campo, pero yo no podía luchar contra eso. Pero algo sucedió. Un lobo, uno de verdad, se había apoderado de las cabras de los agricultores, y el agricultor estaba fuera buscándolo. La bestia me dejó en cuanto vió las luces y oyó los gritos. El granjero me encontró, me llevó a casa.

Le dije a mi mamá y papá sobre lo que pasó, pero no me creerían. Pensaban que era sonámbula. Así que me cambiaron de habitación. Nunca volvió a por mí mientras yo estaba con alguien. Se supone que no puedes verlo sin permiso. Cuando me fui de aquí, yo estaba feliz, pero tuve un sentimiento de que me encantaría volver, como si estuviera llamándome. Bueno, aquí estoy, pero no me molesta mucho más. ¿Qué va a pasar?soy una anciana. Sin embargo todavía está esperando, puedo sentirlo ".

Me quedé en silencio después de que ella terminó porque estaba demasiado aturdida para decir nada. Mis pensamientos comenzaron a vagar a mi amiga y me hizo mal del estómago. Nunca encontraron su cuerpo, pero tuve imágenes horribles de lo que pudo haber sucedido en mi cabeza. Realmente no me hablo con mi tía mucho después de eso y ella no dijo nada más. Una semana más tarde desapareció de su habitación. A diferencia de mi amigo, sin embargo, sí encontraron su cuerpo.

Ella estaba en el centro del campo, en un pequeño círculo donde no crecía maíz. Estaba desnuda y su cuerpo había sido desgarrado como si algo hubiera estado cavando en ella. Cuando empezaron a limpiar lo que quedaba, cavaron hacia abajo lo suficientemente profundo para encontrar más restos - mi amiga Britt. Siguieron excavando y cada dos pies se encontraron los restos de otra chica. Creo que dijeron que fue por treinta pies antes de detenerse.

Había un montón de diferentes teorías acerca de dónde vinieron todos y quién lo hizo pero nada llegó cerca de la verdad. A mí me parecía que había un tiempo determinado, lo suficiente, para que los cuerpos comiencen a llegar a la superficie. Si eso fuera cierto, entonces Britt debería haber sido la última, pero era mi tía. Creo que realmente había esperado a que ella regresara. Todavía no puedo mirar al campo, sobre todo si tiene un cultivo particularmente exitoso y nunca miro por una ventana cuando siento algo allí mirándome y me pregunta si quiero que sea visto.

