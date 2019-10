Historias de terror: La mujer que lo observa detrás de la puerta (INSÓLITO)

Este joven del que se esta hablando últimamente se llama Ricardo Morones, este video que recientemente se viraliza tiene en realidad unos 7 años de antigüedad, pero increíblemente fue que hasta hace poco en días anteriores, una amiga de él revisándolo y teniendo un recuento de memorias pasadas como podemos hacerlo cualquiera de nosotros en nuestras redes sociales, y en especial en Facebook.

La amiga al observar nuevamente este video de hace 7 años como te lo mencionamos notó algo muy raro y sumamente escalofriante. El video comienza con Ricardo hablando frente a la cámara y diciendo...

Pues ya me acomode ya tengo sueño, pero tiene la luz del pasillo prendida y mi mamá esta escuchando un video goey.

En ese preciso momento el joven Morones hace cambio de cámara y pasa a la cámara trasera con la que usualmente tomamos las fotos para mostrarle a su amiga que viera que lo que le decía del pasillo con la luz prendida era cierto, en un par de segundos la imagen es totalmente normal, si así lo crees.

Como les contábamos, no fue el propio Ricardo quien se diera cuenta de esto si no su amiga la que se lo hiciera saber, el joven Ricardo no tiene la menor idea de lo que habrá pasado ni quien era esta "persona" y que no se parece a alguien de su familia.

¿Lo alcanzaste a ver?

Si la respuesta es un no, no te preocupes ya que eso es perfectamente normal, aunque muy poca gente si lo alcanzo a ver a primera instancia. Esta historia como la de Ricardo quedan en incógnita ya que jamás sabremos quien o quienes nos puedan estar observando o simplemente todo esto sea producto de nuestra imaginación, ¿pero que se quede grabado en un video?

