Historias de terror: La alcantarilla

Esta es una clásica historia de terror japonesa de escuela: Había una chica llamada Mayumi. Un día, cuando caminaba hacia la escuela, vio a otra chica por delante en la calle que lleva el mismo uniforme de la escuela que ella. La chica era su compañera de clase, y era a menudo blanco de intimidación en la clase.

A veces, sus compañeros de clase simplemente ignoraban la chica, y en otros momentos hacían cosas como poner artículos sanitarios usados en el escritorio de la chica. Los maestros sabían acerca de la intimidación, pero fingieron que no lo vieron. Mayumi no tenía sentimientos particulares hacia la chica, sin embargo ella recordó haber dicho algunas cosas crueles a la chica. Mayumi se acercaba y se fijó en la chica que se veía muy feliz.

Y de alguna manera no paraba de saltar en el mismo lugar. Mayumi estaba desconcertada. El lugar donde ella estaba saltando sobre era una alcantarilla. ¿Por qué estaba saltando así, sonriendo como una loca? "Nueve, nueve, nueve, nueve ...." La chica siguió murmurando mientras que ella saltaba.

"¿Qué estás haciendo?" Mayumi preguntó a la chica. Pero no respondió y simplemente siguió hablando entre dientes, "nueve, nueve, nueve, nueve ...". "¡Oye! ¿No me hace caso? ", dijo Mayumi con más calor en su voz. Pero aún así la chica no dijo nada. Hasta ese momento, Mayumi no despreció la chica como las demás lo hicieron, pero una sensación repentina de cólera brotó en ella. "¿Por qué demonios estás haciendo eso?", Preguntó una vez más.

Pero la chica continuó saltando alegremente como antes, como si no hubiera oído la explosión de Mayumi. Entonces, de repente una idea extraña se le ocurrió a Mayumi, tal vez saltar sobre una alcantarilla es algo maravilloso de hacer... Era una idea estúpida, Mayumi lo sabía.

Se sentía confundida acerca de sus sentimientos, pero no aguantó. "¡Quita! Voy a tratar de hacer lo mismo! ", Dijo Mayumi, y empujando a la chica. Mayumi dobló las rodillas bien antes de hacer un gran salto. En el momento exacto, usó toda su fuerza, se quitó la tapa de la alcantarilla y Mayumi cayó justo en ella. La muchacha puso la tapa de nuevo. Y sonriendo con satisfacción, ella empezó a saltar de nuevo, esta vez murmurando, "diez, diez, diez, diez ...".