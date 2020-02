Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

Todos conocemos 4chan, ese histórico lugar de internet dónde puede suceder de todo. Esta web nos ha dado multitud de historias terroríficas en su thread /x/ (el paranormal). La que vemos hoy, si bien no es una de las más conocidas, podría ser una de las más terroríficas y extrañas... El 14 de junio de 2014, en el subforo /x/, usuario anónimo abrió un thread y relató lo siguiente:

El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

"Un amigo recientemente envió su computadora al técnico porque estaba convencido de que lo habían infectado con alguna clase de virus. Al mismo tiempo, él me contaba sobre una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo en su casa. La más grave fue que tenía problemas con las luces y la televisión, que se encendían y apagaban solas. Por ejemplo: dejaba la televisión encendida antes de salir de la habitación y, cuando volvía, la TV estaba apagada y viceversa.

Lo mismo sucedía con las luces. Nunca llegó a ver la TV o las luces apagándose o encendiéndose por su cuenta, pero siempre las encontraba de la forma opuesta a como las había dejado. Por lo que me contó, la única cosa rara que notó en su computadora fue que siempre encontraba archivos de imagen y texto en su carpeta de descargas que nunca llegó a bajar. Eso me hace pensar, ¿ustedes creen que sea posible que haya algún tipo de entidad paranormal hurgando en su computadora, o que quizá la propia computadora sea la fuente original de los problemas en casa?".

Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

El thread parecía uno más, alguien contando un problema paranormal no es raro en 4chan, y los usuarios le daban distintas soluciones como filmar los sucesos mientras que otros lo acusaban de fake simplemente. El OP (original poster, es decir el usuario que creó el tema) decidió finalmente publicar algunas de las imágenes que supuestamente se habían descargado en el computador.

Las imágenes aunque eran confusas, finalmente alguien dijo que eran fragmentos de un rostro. Y de hecho al cambiar el contraste de una de ellas se descubrió un curioso mensaje oculto en la esquina superior izquierda.

Se reveló una palabra extraña (repirou), junto con una serie de cuadros y puntos. No tardaron mucho en darse cuenta de que los cuadros eran en realidad un código binario que revelaba la palabra "Dios". Y aunque un fragmento del mensaje ya había sido descifrado, la palabra “repirou” aún era una incógnita. Uno de losusuarios propuso que si la supuesta “R” en realidad era el símbolo π (pi), se llegaría al término griego περίπου, que significa “acerca de”. ¿Acerca de Dios? El OP decidió mandar otra imagen que su amigo había recibido:

Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

Esta estaba claro que se trata de unos ojos con los colores invertidos. Otra parte del rostro. El tema se convirtió rápidamente en algo más popular, era interesante, tenía misterio, terror, mensajes ocultos... todos querían descifrar el código y saber que se traía entre manos el OP. Sin embargo, ya muchos lo acusaban de haberlo planeado el todo para que jugaran a su ARG. Para salvaguardarse de las acusaciones publicó un vídeo que su amigo grabó en su celular. Aunque no pueda percibirse nada anormal a simple vista, muchas personas afirmaron escuchar voces en el minuto 0:18.

Uno de los usuarios notó una extraña figura en un punto exacto de la filmación, un rostro rojo apareciendo al minuto 0:22, en un único cuadro casi imperceptible, mientras el joven filmaba su ventana. Aunque el vídeo llamó la atención de muchos, no era suficiente. Así que el OP envió otra imagen "descargada". Esta se correspondía con otra parte del rostro: la boca.

Como el thread se había vuelto popular, uno de los usuarios intentó crear un nuevo mensaje con un resumen de lo que estaba sucediendo para aquellos que recién llegaban al tema. Al enviar el mensaje le apareció una ventana de captcha con una imagen poco común. Era nada menos que el mismo rostro rojo que apareció en el video que OP había enviado al thread.

Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

A partir de aquí se descontrola más el asunto. Muchos usuarios empiezan a quejarse de dolores estomacales y de cabeza, incluso alguno asegura haber tenido pesadillas con la misteriosa cara y paranoia. Una persona indicó que al buscar la palabra περίπου en Google encontró una sola referencia en un sitio en griego llamado ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ. Muchos tuvieron la sensación de que había algo raro con esa página.

Una persona relató que cuando lo visitó a través de su teléfono celular, el dispositivo se bloqueó de forma que fue necesario reiniciarlo. Otro dijo que al visitar el sitio le llegó un mensaje de texto de un número que simplemente no existía. El mensaje contenía una sola palabra "No". Obviamente le estaban siguiendo el juego al usuario. ¿Pero que pasaba con el rostro aún incompleto? Otro usuario anónimo distinto al OP abrió un thread con la siguiente imagen:

La imagen parecia ser una foto de la casa del vídeo, y en la esquina de abajo podemos ver la pieza de puzzle que faltaba. Ahora el misterioso rostro estaba completo: ¿Terrorífico? Para muchos usuarios sí. Pero lo peor vino cuando el tipo que aseguró que había recibido el mensaje "No" a su teléfono siguió recibiendo más mensajes, solo imágenes sin mucha relación, como un pavo real, un cuchillo, cabezas de muñeca o la imagen de la virgen.

Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

Aunque muchos le acusaron de ser un "bromista" o el propio OP (Esto no era así, ya que provenían de una IP diferente) le animaron a enviar a dicho número la imagen del rostro rojo. Obviamente funcionó y recibió un mensaje en binario. El mensaje en binario quiere decir "We all die" (todos morimos o todos vamos a morir). La broma quizás había llegado demasiado lejos... El 17 de junio, el OP volvió a comentar en el thread. Dijo que su amigo estaba durmiendo en su casa y que si algo nuevo surgía, abriría un nuevo tema al día siguiente.

Esa fue la última vez que se puso en contacto. Sin embargo un comentario alarmante de un anónimo surgió. "OP, no sé si aún estés despierto, pero ojalá que sí. Necesito que confíes en mí. Yo sé que es difícil confiar en alguien en un sitio como este, yo sé que lo que te voy a decir parece opuesto a lo que crees que tienes que hacer, pero debes poner atención. Tu amigo está en peligro. Debes ir a buscar la laptop mañana y terminar la imagen.

Cuando la termines, deberás imprimirla. Cuando la imprimas, entrégasela a tu amigo y dile que la lleve a casa, una vez allí indícale que corte la punta de un dedo de su mano izquierda y deje gotear la sangre en los ojos de la imagen. Yo sé que parece una locura, pero debes confiar en mí. Mantente despierto. Quédense juntos. Buena suerte”. Este extraño mensaje llamó la atención de muchos. Sin embargo el OP no volvió a responder más nunca y el thread se cerró y se archivó (puedes consultarlo aquí).

Historias de terror: El rostro de Dios, un caso aterrador de 4chan

Te puede interesar: Historias de terror: No solo los perros lamen

Parece que el "juego" había llegado a su fin. El tema se convirtió en un clásico de /x/. Muchos aseguraron que todo era real, otros que fue un elaborado montaje entre distintas personas de diferentes países. Lo que está claro es que el OP no volvió a aparecer y el thread murió, aunque a día de hoy sigue siendo muy comentado. Respecto a la cara, nos encontramos con algo similar al conocido "smiledog", una fotografía modificada para hacerla parecer terrorífica. De la foto original eso sí, nada se sabe.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana