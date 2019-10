Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

Es un honor contarles esta historia en tiempos modernos ya que la siguiente es bastante creepy y es relacionada a la comida a un plato latinoamericano, si eres mexicano esperemos no se te haga agua la boca. Esto no es un cuento se trata de una anécdota y por ello es completamente verídica, en esta ocasión no vamos a poderles enseñar video pero si las imágenes m´pas sangrientas, horribles y jugosas.

Todo comenzó en "Reddit" (sitio web donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, vídeos o enlaces) un sujeto con el alias r_radical abrio un post en junio del 2018 con un mensaje corto:

Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

"Vamos al grano, hace años tuve un accidente de motocicleta, lograron salvar mi pie pero nunca más iba a poder usarlo para caminar así que elegí que se me amputara. Le pregunte a los doctores ¿que si me lo podía quedar? y dijeron que si, firme los papeles y me lo dieron; con la ayuda de algunos amigos quitamos con un cuchillo y luego cocinamos una parte de mi pie llamada "musculo tibial anterior". Aquí esta la prueba de los tacos que me prepare con ello, y acá prueba de mi pie amputado"

"La carne humana sabe a búfalo pero más fibrosa es dura y grasosa".

Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

¿Quién se inventaria una historia así?

Al principio la gente no le creía pero el tenía fotos para probarlo, y efecto el sujeto demostró que si había sufrido un accidente de moto que si le habían amputado el pie, y que si se lo quedo. La mejor evidencia claramente deben ser las fotos y el tipo entendio el escepticismo de los internautas y por eso complació la petición, sacandole una foto al muñon de su pierna con un mensaje en especifico.

Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

Las siguientes imágenes completan y eclipsan el final de esta historia.

Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

Tal vez te interese: Historias de terror: El misterio más grande de la Ouija "Zozo" (INSÓLITO)

Guacala que rico... al fondo el hombre que hizo tacos su pie.

Historias de terror: El hombre que convirtió su pierna en tacos (INSÓLITO)

¿Te hubiera gustado probarlos?

Checa aquí todo nuestro contenido de Insólito

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos