"Los 90's y el principio del nuevo milenio fueron la época dorada de Nickelodeon, con caricaturas originales y altamente hilarantes como CatDog, Los castores Cascarrabias, Oye Arnold, Rugrats, el Invasor Zim al principio del 2001 y la tan legendaria Vida moderna de Rocko.

Historias de terror: Cry Baby Lane

Nickelodeon no solo eran risas y caricaturas, tambien lanzaron una serie de historias de terror en live action bajo el titulo Are you afraid of the dark? (Le temes a la oscuridad?) que comenzaíian a transmitirse en 1990. El exito de la serie fue tal que en octubre del 2000 decidieron lanzar una pelicula de 96 minutos titulada Cry Baby Lane(Someone wants to meet you) para cerrar con broche de oro la serie.

Para dirigir Cry Baby Lane fue elegido Peter Lauer, legendario director de television quien estuviera detras de algunos capitulos de Malcolm el de en medio, Chuck, Arrested Development, entre otros. La pelicula cuenta la historia de dos gemelas siamesas, una buena y otra mala, que fueron encerradas en un cuarto hasta que un dia enfermaron y murieron, su padre decidió separarlas y enterrarlas, a la buena en un cementerio, y a la mala en una fosa. Un grupo de jovenes intentan contactar con el espíritu de la gemela buena, pero acaban comunicándose con el de la mala, que toma posesión de los cuerpos del pueblo."

La pelicula es real, aunque muchos la tomaron como leyenda urbana. No suena para nada a una pelicula de niños, si no a una autentica pieza de terror. El tema de las posesiones demoniacas tomo fuerza con la pelicula El Exorcista, en una época donde el publico era muy sensible y el impacto del filme fue aun mayor.

Cry Baby Lane se liberó a un mercado cuyos consumidores tendrian edades de entre los 5 y 16 años en el tiempo en que fue transmitida, estamos hablando de un publico igual de sensible e impactable. Esto llevó a muchas quejas de padres por el contenido perturbador, lo que llevó a Nickelodeon a prohibir la película. A pesar de que la pelicula es considerada material perdido por Nickelodeon, muchas personas tuvieron la oportunidad de grabar la pelicula en formato VHS.

Recientemente una usuaria de Reddit aclamo tener una copia de la pelicula grabada en VHS, actualmente puede encontrarse en Youtube. ¿Pero fue prohibida la película realmente?... según un representante de Nickelodeon simplemente fue olvidada, por lo tanto nos encontramos con una verdad a medias. Os dejo con su ficha en internet aquí.

