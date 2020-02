Historias de terror: Children inmortality project

Vamos con uno de esos sitios raros que podemos encontrar en internet:

Children Inmortality Project (el proyecto de la inmortalidad de los niños) se refiere a una serie de sitios web encontrados en / x / de 4chan, al que le buscaron unos propósitos de lo más extraños. Todo comienza en 4chan sobre 2009, al encontrarse cientos de webs con textos extraños y enrevesados que trataban de temas tales como hacer a los niños inmortales, impedir que los niños aprendan acerca de la muerte, y adorar a un mesías femenino (Shesus).

Todos esos "extraños sitios" son de propiedad de un hombre llamado Robert Ray Hedges. Los usuarios llegaron a una conclusión: fue una supuesta organización creada por dicho hombre misterioso cuyo principal objetivo era hacer que los niños vivieran para siempre.

La parte espeluznante de todo esto fue que este hombre, Robert, creó miles y miles de páginas web crípticas y extrañas con fotos de niños y de largos textos, aunque ninguno de ellos parecía tener mucho sentido y parecían más las divagaciones de un loco. Una hazaña, ya que debió contar con varios cientos de horas para completar todo.

Se ha dicho por un sinnúmero de personas que pasar unos minutos en una de sus páginas web podría resultar en que el visitante recibe una enorme cantidad de mensajes de correo electrónico con el mismo tipo de texto incoherente que apareció en las páginas web siempre y cuando accedas con tu cuenta de Google iniciada.

Incluso han hablado de envíos de supuestas imágenes pornográficas infantiles mediante este método... Así que si tienes la cuenta de Gmail abierta y vas a entrar a uno de estos sitios, que sea bajo tu responsabilidad, yo personalmente, no he comprobado que sea cierto. Pero si vas a entrar harías bien en no admitir scripts.

Desde hace ya mucho un sinnúmero de enlaces que habían estado activos, ya no lo son. No se sabe si en la actualidad Robert Ray sigue creando estos sitios. Vamos con el enlace: Este enlace llamado "Jesus is taking over the internet to create your inmortality" es como la página principal del proyecto, en esta página encontraremos el resto de enlaces del proyecto (seguro que la mayoría ya caídos, es cuestión de probar), textos sobre la "inmortalidad" y esta curiosa foto:

¿Es ese tipo Robert? Posiblemente, pero en 4chan lo acusaron de pedofília porque en uno de sus textos mencionó que él quiere encontrar su ideal niña preadolescente para abusar profusamente de ella por el resto de la "eternidad".

Además de esto, hace referencias a los niños Indigo. En sus mensajes y textos Robert dejó caer (no se sabe si intencionadamente) algunos detalles de sí mismo, como un número de teléfono (haciendo un Whois a sus páginas). Resulta que este número era de una agencia de turismo local, al parecer él vive en el bosque entre los animales.

Él también tiene una hija, una cuenta de Twitter, y muchos otros sitios que requieren actualización ... pero la teoría de que vive en el bosque contradice esto. De acuerdo con un anon, su hijo murió a finales de marzo de 2010.

No se sabe a ciencia cierta que pretende exactamente, pero ahí está. Él no se oculta, usa redes sociales y parece tomarse muy enserio su "proyecto". ¿Grupo secreto pedófilo? ¿Culto underground de asesinar niños? ¿O un simple loco con mucho tiempo libre?

