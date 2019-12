Historias de terror: "Backmasking", los misteriosos mensajes ocultos en las canciones

El escuchar música es una de las pocas cosas que nos da inspiración, relaja nuestras mentes y nos permite liberar nuestras emociones, no importa que banda o que tipo de genero escuches mientras a ti te guste todo esta súper bien, pero ¿sabías que en algunos de estos temas se encuentran mensajes ocultos en la letra de las canciones?. El proceso de descubrir esas cosas se llama Backward Masking, que generalmente se conoce como Backmasking y es el término de descubrir los mensajes ocultos de la música escuchando las pistas de audio al revés.

Backmasking y los mensajes ocultos.

El origen del backmasking lo podríamos atribuir a la música rock. Esto se remonta a hasta Thomas Edison, el inventor, después de inventar el fonógrafo en 1877, se dio cuenta de que la música tenía un sonido inverso, lo llamaba "novedoso y dulce pero diferente".

En 1950 los músicos comenzaron a involucrar y experimentar con audio inverso en su música, ejecutaban grabadoras de carrete al revés, lo que condujo a letras extrañas y fue hasta 1966, que los Beatles lanzaron su séptimo álbum, "Revolver", en el que los sonidos hacia atrás estaban en sus temass. Canciones como "Rain" y "Tomorrow Never Knows" han incorporado sonidos y mensajes al revés en dicho álbum.

Los rumores acerca de la muerte de McCartney comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un hombre llamó a Russ Gibb, disc jockey en Dearborn, que se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Míchigan y anunció que Paul McCartney habría muerto. Tom sugirió a Gibb que reprodujese el tema "Revolution 9" en sentido inverso como prueba de sus afirmaciones, y al hacerlo, el locutor escuchó la frase "Turn me on, dead man". Esta frase oculta dinamitó la teoría de su muerte.

Algunos artistas utilizaron el backmasking para censurar algunas palabras y frases para una liberación limpia de sonidos, otros la usaron de forma satírica o cómica. Algunos usos de Backmasking son para cosas satanicas, mensajes subliminales, Mensajes explícitos, violentos o políticos, artístico y hasta en caricaturas y series infantiles.

Ya para finalizar según los expertos en el backmasking, estos son los artistas que usaron el enmascaramiento: Led Zeppelin, The Beatles, Pink Floyd, Electric Light Orchestra, Queen, Styx, AC / DC, Judas Priest, The Eagles, The Rolling Stones, Jefferson Starship, Black Oak Arkansas, Rush, Britney Spears y Eminem. Son solo algunos ejemplos de los cientos que existen y han sido acusados. También artistas latinos como Shakira, Belanova, Ricky Martin, Gloria Trevi o Chayanne. En la mayoría de los casos se trata de información falsa que se divulga como una simple leyenda.

