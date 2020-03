Historia de terror: Esa cosa

Era una persona normal como cualquier otra, con una vida normal, y todo era normal hasta que hace 10 dias aproximadamente cuando menos lo esperaba. Todo comenzó cuando estaba en mi telefono hablando con mis amigos de la escuela mientras miraba facebook y entre videos e imagenes aparecio una imagen que me llamo mucho la atención. era la foto de un bosque.

Por alguna extraña razón me llamo la atención, entonces hacerque la imagen y me di cuenta del detalle que me intrigaba en la imagen, era lo que parecia ser un brazo no estoy seguro de que fuera de una persona puesto que era muy delgado para serlo, este brazo parecia ser de un ser bastante alto se veia como el brazo se asomaba por detras de un arbol.

En fin, segui mi dia como cualquier otro… lo verdaderamente extraño comenzó al llegar la noche. Me costo mucho conciliar el sueño, ya que sentia constantemente que alguien me miraba desde un rincon. Se hacian las 4:30 de la mañana y esa sensación no me dejaba en paz y lo peor es que no podia sacarme esa imagen del bosque de mi cabeza.

Ya eran las 5:00 y logre quedarme dormido aun recuerdo el sueño, soñe que estaba en un bosque igual al que avia visto antes y veia como a la distancia se asomaba algo muy raro, no era el brazo como se via en la imagen.

Sino que era toda la cabeza y parte de un cuerpo muy esqueletico, era enorme, desperte algo agitado y confundido pero no le tome importancia ya que supuestamente era solo un sueño. Al otro dia, al llegar de la escuela comenze a buscar la imagen para verla mas detenidamente.

Sin darme cuenta se me hicieron las 1:00 de la madrugada y no pude encontrar la imagen ya era tarde, me estaba quedando dormido, mis ojos me pesaban hasta que me dormi. seguia teniendo el mismo sueño, pero esta vez esa cosa parecia estar mas cerca eso era lo que mas me aterraba, la semana a pasado sumamente rapido, estoy sumamente preocupado. esa cosa cada vez esta mas cerca.

En mi último sueño esa cosa ya estaba en el arbol mas proximo a mi. Nose que pasara cuando me duerma otra vez, por eso escribo esto, Tengo mucho sueño, llevo una semana sin dormir, nose que me pasara si duermo. Solo se que esa cosa, cada vez esta mas cerca.