Historia de terror: El chupacabras (INSÓLITO)

La leyenda del chupacabras es conocida por todo el mundo y se ha hecho famosa por los supuestos ataques a los animales que habitan en zonas rurales.

La historia de este famoso personaje se ha hecho tan popular que en muchos lugares como Chile, Rusia, México, Estados Unidos y Filipinas han asegurado haber visto a este ente, aunque también la existencia del chupacabras se ha cuestionado por miles de años.

El chupacabras tomó vida cerca del año de 1995 cerca de la isla de Puerto Rico cuando en una granja se encontraron más de ocho granjas muertas y todas tenían la mismo lesión en el pecho; fue después de dar a conocer lo anterior cuando comenzaron a salir versiones de una especie de espectro que ataca a los animales y que les dejaba una herida con forma de tres agujeros en formas de triángulo.

Silverio Pérez, un comediante y empresario puertorriqueño fue quien le dio el nombre al animal o cosa que estuviese acabando con la vida de los animales, sin embargo, aunque lleva un solo nombre y en muchos lugares se les conoce como chupacabras, este animal o ente ha sido descrito de muchas maneras.

Según las personas que dicen haberlo visto, aseguran que se parecen a un oso de tamaño pequeño y con una hilera espinosa que nace de su cuello hasta su cola; muchos otros aseguran que se parece a una especie de reptil, es verde con gris y lleno de escamas.

Y es que no importa de cuántas formas, tamaños y características lo describen, ya que algo que todos llegan a las mismos detalles: no tiene pelo, tiene ojos hundidos, garras y colmillos enormes; lamentablemente, hasta la fecha, no existe una serie de pruebas reales que puedan decir “sí el chupacabras existe”.

Y algo que parece ser muy poco creíble es que la leyenda del chupacabras sigue viviendo de generación en generación, haciendo que los niños sientan de alguna manera que deben de cuidar a sus mascotas, animales o incluso a ellos mismos.

