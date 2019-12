Historia de Terror: "La sombra en la cocina"

Un terrorifico relato ha pasado de voz a voz debido a lo escalofriante del caso. Supuestamente una mujer relató que cuando era pequeña vivió un suceso que le dejó la piel de gallina ya que desde su recamara pudo observar una sombra de hombre que la puso a temblar y que hasta la fecha cuando lo recuerda tiene miedo de volver a verla en alguna noche de luna llena.

Sin más preámbulos aquí te dejamos su relato.

"La sombra en la cocina"

"Una noche, cuando tenía unos 6 años, estaba en mi cama durmiendo con mi hermana, mi madre estaba en el baño y mi padre estaba trabajando. Desde mi cama podía ver toda la cocina y de repente vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa, saludándome durante un buen tiempo y sin emitir ningún ruido.

Me giré y me tapé con la sábana, pero tenía mucha curiosidad y cuando volví a mirar todavía estaba ahí, en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba, saludando.

Entonces fui corriendo al baño y me encerré con mi madre. Desde entonces empecé a oír a eso de las ocho de la mañana una taza golpeando la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que hace unos años hablé con mis padres sobre ello y me dijeron: '¿Tú también escuchabas eso?'"

