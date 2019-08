'Heroína' arriesga su vida para salvar a un niño en España (VIRAL)

La salvavidas de Rosario Argentina, Macarena Cobrujo se convirtió en toda una heroína después de aventarse al mar, sin tener elementos de seguridad ni material de rescate, en medio de pésimas condiciones climáticas, para rescatar a un niño de 10 años que estaba a punto de morir ahogado en una playa española.

De este modo salvó al niño de 10 años, fuera de su horario de trabajo, con malas condiciones del mar y sin el material de rescate, en la ciudad española de Palma de Mallorca, España.

Aunque las autoridades correspondientes ya habían levantado la bandera amarilla y roja en la zona, Macarena Cobrujo, se quedó en la orilla vigilando la playa de Can Pere Antoni, en Palma de Mallorca.

Estando ahí se dio cuenta que un menor se ahogaba cerca de la línea de boyas, a unos 200 metros de la orilla. Ante esta situación Cobrujo no dudó ni un segundo en correr hacia el mar y arrojarse sin ningún tipo de salvamento.

“Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad”.