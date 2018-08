Hermanas brujas aterrorizaron un poblado de Yucatán por mucho tiempo...

Las brujas si existen y no se ven como en las películas, son personas aparentemente normales con secretos oscuros y con rituales extraños, que incluso tientan contra la naturaleza creada por dios, así lo definieron doña Isabel y una de sus hijas, ambas mujeres de campo que vivían en uno de los primeros poblados de Yucatán de la carretera Campeche Mérida.

Doña Isabel nos contó una de las historias más impactantes que he escuchado, sobre un tema que me ha costado trabajo aceptar, pero que más de uno asegura que existe, la maldad, la brujería, son los temas que a continuación contaremos.

Hermanas brujas aterrorizaron un poblado de Yucatán por mucho tiempo...





Hace mucho tiempo en un poblado de Yucatán llegaron dos hermanas gemelas, ya con edad recorrida, eran solterona, según la descripción de nuestra fuente, entre los 35 y los 40 años, llegaron entusiastas y con aire de emprendedoras.

Las gemelas pusieron un puesto de ropa que daban a crédito, rápidamente obtuvieron popularidad y clientes fijos, sin embargo también hubo personas que se quisieron pasar de listas con ellas, total estaban solas, no se imaginaron que el diablo estaba con ellas.

Las gemelas brujas advirtieron que les pagaran y con intereses elevados, mucha de la gente se negó, pues se les hizo injusto, ellas anotaron e hicieron una lista en la cual estaban los deudores, cada noche las hermanas brujas tomaban forma de cabra e iban hasta las casas de la gente que les debía y hacían estragos.

Hermanas brujas aterrorizaron un poblado de Yucatán por mucho tiempo...

Al día siguiente, llegaban a la casa dañada y le decían a los dueños que era mejor que pagarán ya que esos desmanes era producto de alguien que las cuidaba.

El rumor se hizo muy grande y los intereses de los productos que vendían aumentaron, la gente no sabía que hacer pues se sentía presionadas, ante los ataques de estos seres, los pobladores se organizaron y fueron una noche afuera de la casa de estas hermanas, un valiente se asomó en una abertura de una ventana y vio como estas mujeres cambiaron de forma, ante este suceso hizo llamado a los pobladores que se acercaron y capturaron a estas cabras, y las llevaron hasta la iglesia en donde tomaron forma de mujeres desnudas.

Estas mujeres pidieron piedad y se fueron del lugar con sus cosas, desde entonces no se sabe de las gemelas brujas que aterrorizaron un poblado de Yucatán.