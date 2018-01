¿H&M racista?

Esta fotografía ha generado un sin fin de comentarios hacia la marca H&M, al grado que se ha tenido que disculpar en todas sus plataformas el gigante del Fast Fashion H&M.

Esto es lo que dice la marca en su disculpa publicada en su sitio web el pasado 9 de enero 2018.

H & M se compromete a cumplir su parte al abordar los temas relevantes y problemas de la sociedad, ya sea la diversidad, las condiciones de trabajo o la protección del medio ambiente, y muchos otros. Nuestros estándares son altos y creemos que hemos logrado un progreso real a lo largo de los años al desempeñar nuestra función de promoción de la diversidad y la inclusión. Pero claramente no hemos llegado lo suficientemente lejos. Estamos de acuerdo con todas las críticas que esto ha generado: hemos cometido un error y estamos de acuerdo en que, incluso si no es intencional, el racismo pasivo o informal debe ser erradicado donde sea que exista. Apreciamos el apoyo de aquellos que han visto que nuestro producto y nuestra promoción no tenían la intención de ofender, pero, como marca global, tenemos la responsabilidad de estar atentos y en sintonía con todas las sensibilidades raciales y culturales, y no hemos estado a la altura de esta responsabilidad esta vez. Este incidente es de naturaleza accidental, pero esto no significa que no lo tomemos muy en serio o que comprendamos el malestar y la incomodidad que ha causado. Hemos eliminado la imagen y hemos eliminado la prenda en cuestión de la venta. Será reciclado, ahora haremos todo lo posible para evitar que esto suceda nuevamente en el futuro. El racismo y el prejuicio en cualquier tono o forma, consciente o inconsciente, deliberado o accidental, son simplemente inaceptables y deben ser erradicados de la sociedad. En este caso, no hemos sido lo suficientemente sensibles a esta agenda. Por favor acepte nuestras humildes disculpas.