¿Groot? Hombre árbol suplica le CORTEN las manos para no sufrir (VIDEO VIRAL)

Un acontecimiento realmente INSÓLITO se presentó en la India, donde un hombre 'árbol' tiene las manos llenas de verrugas y corteza; mira el video viral... ¡Suplica le corten las manos para ya no sufrir!

A través de un video viral se dio a conocer el padecimiento que tiene Abul Bajandar en su cuerpo, aparentemente es una especie de deformidad bastante extraña, pues en lugar de tener la piel como cualquier ser humano; el tiene las manos con diversas verrugas con apariencia de corteza; es por ello que lo conocen a nivel internacional como el Hombre árbol.

De acuerdo a lo que se dio a conocer en algunos medios de información el joven hombre de apenas 28 años, padece epidermodisplasia verruciforme, una enfermedad genética muy rara. En 2016 fue la primera vez que se informó de su caso a nivel mundial, ya que se había realizado un ingreso en un hospital de Bangladesh.

"Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro", expresó a la AFP.