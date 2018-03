Graban una inusual batalla entre un feroz jaguar y un oso hormiguero

Un fotógrafo de vida silvestre grabó una inusual batalla entre un feroz jaguar y un oso hormiguero y el final te dejará sorprendido.

Luke Massey, fotógrafo de vida silvestre, observaba a un oso hormiguero gigante bajando el denso bosque para tomar agua en un lago en un rancho ganadero en Brasil.

Massey lo observaba desde una canoa y apuntó su cámara cuando captó otro movimiento: un feroz jaguar macho se estaba acercando.

El jaguar avanzó sigilosamente hacia el oso hormiguero y se agachó detrás de él. El jaguar parecía estar listo para dar un salto, cuando de repente se detuvo.

El experto asegura que aquel encuentro, que tuvo lugar en septiembre de 2017, fue una de las interacciones entre animales silvestres más extrañas que haya presenciado, afirma a la famosa revista, The National Geographic.

"Cuando vi al jaguar caminando detrás del oso hormiguero gigante, completamente inconsciente de ello y en ese momento vulnerable, simplemente asumí que iba a presenciar una muerte o una batalla todopoderosa. No esperaba que el jaguar se tumbara y observara", confesó el fotógrafo.

Sin embargo, Fernando Rodrigo Tortato, investigador del proyecto Pantanal Jaguar, explica que eso no es tan raro.

En la llanura de Pantanal, menos del 5 % de la dieta del jaguar consiste en osos hormigueros. En cambio, estos grandes felinos prefieren cazar caimanes, capibaras y pecaríes.

Como todo felino, el jaguar es un animal carnívoro. Es el superdepredador de su rango de distribución y se alimenta de más de 85 especies de todos tamaños, de hábitats terrestres o acuáticos. Es lo que se conoce como depredador oportunista, lo cual significa que se alimenta de casi cualquier animal que encuentra y no se especializa en la captura de alguno en particular. No obstante, sus presas más comunes son terrestres.

Las presas favoritas del jaguar son animales de tamaño grande.