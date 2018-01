Google Maps incluye al payaso Pennywise y todos se asustan

El aterrador payaso de Stephen King hace de las suyas en internet.

Actualmente son miles de personas las que ya han leído varios de los libros del escritor Stephen King, en especial, el que habla sobre el aterrador payaso Pennywise y ahora se han asustado al verlo en ¡Google Maps!

Si nunca has leído It o visto alguna de sus películas, pues hace algunos años salió la primera cinta de este aterrador payaso y el año pasado salió un remake de It, debes saber que Pennywise, se dedica a atormentar y comerse a los niños de la ciudad de Derry.

Vale resaltar que Derry es una ciudad ficticia que, según Stephen King, se ubica en el estado de Maine, en Estados Unidos, por lo que resulta extraño que aparezca en Google Maps.

Google Maps incluye a Pennywise en su mapa

A través de la red social de Facebook, la imagen en la que se puede ver a Pennywise comenzó a volverse viral, pues fue un curioso quien probablemente no tenía nada más que hacer y decidió divagar en Google hasta encontrar algo que lo entretuviera.

El payaso sigue asustando a todos ahora en Google

En la imagen se puede ver que el payaso aparece debajo de una alcantarilla y tiene el mismo aspecto que tuvo en la película protagonizada por Tim Curry.

Si eres un fanático de esta novela, recordarás que esta imagen captada por Google Maps pertenece a la escena en que "Georgie" (un niño de la cinta) muere, por lo que sería falsa.

Y es que fans de hueso colorado de la película y de las obras de Stephen King, señalan que la foto es totalmente falsa

Incluso se supo que esta imagen la vieron expertos que determinaron que realmente se trata de un montaje hecho en Photoshop.