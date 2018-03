Filtran imágenes del a forma final del migatte no gokui en Dragon Ball Super

Dragon Ball Super está por llegar al final de sus transmisiones en Japón, y para cerrar el anime Goku alcanzará su nivel más poderoso al dominar el Migatte no Gokui y estrenar un nuevo look.Y esta vez no fue la excepción esto tras filtrarse imágenes del a forma final del migatte no gokui en Dragon Ball Super

Y aunque todavía no sale se estrena el episodio en el que veremos al saiyajin con ojos y cabello platinado, ya hay varias imágenes en internet provenientes de videojuegos, figuras coleccionables, otros animes y hasta fan arts; checa las representaciones que encontramos.

Imágenes del a forma final del migatte no gokui en Dragon Ball Super

Aunque a muchos nos castigó Akira Toriyama con no pasar hace una semana el capítulo 129, ahora se reveló la tan esperada etapa final de Goku.

En el videojuego de Dragon Ball Xenoverse 2 se ve así:

Todo parece indicar que nuevamente Dragon Ball Super nos sorprenderá con la etapa final del migatte no gokui. Y ahora veremos una pelea llena de adrenalina a cargo de los protagonistas Goku y Jiren.

El villano que le quitó la vida a los familiares y amigos de Jiren en Dragon Ball Super

Podría ser un personaje muy poderoso al cuál Jiren siempre ha temido desde que era un niño, yo pienso que este villano podría ser el futuro enemigo de nuestra serie, en primera impresión pareciera que fuera Goku Black, pero si observamos bien al villano oculto no es Goku Black y además Jiren hubiese reconocido el rostro de Goku [VIDEO] y se enojaría porque pensaría que es el enemigo que tanto teme.

Te recuerdo que una vez Wiss mencionó que existen muchos seres poderosos incluso más que los dioses de la destrucción, Daishinkan Sama es uno de estos seres fuertes. Cabe la gran probabilidad de que el nuevo villano tenga al menos el mismo nivel de los ángeles, mencionó este nivel de poder porque no sería nada emocionante saber que el nuevo enemigo es muy débil.

Toppo especialmente cree que los causantes de la destrucción es el universo 7 en especial una vez mencionó que Goku parece que fuera un villano, esto emocionaría al protagonista principal

Yo creo que está más claro que el agua, la nueva saga podría tratarse del villano que tanto ha temido Jiren, cabe la gran probabilidad de que Goku y sus amigos ayudarían a Jiren, al final de todo, los nuevos rivales de Goku siempre son derrotados y sabemos que el protagonista algún día iba a superar el nivel de Bills[VIDEO]y así mismo algún día será más poderoso que los ángeles.

Sabemos que el grupo de Akira Toriyama, siempre nos deja con el suspenso de saber cómo es el nuevo villano, cuando apareció Goku Black por primera vez, él también tenía el aspecto de un espectro, pero bueno no necesariamente la imagen que visualizas es el diseño oficial del nuevo enemigo, yo no sé cómo podría ser el nuevo villano, pero creo que la gran mayoría que somos fanáticos de esta serie, podemos concluir que la nueva saga se trataría del enemigo que tanto teme Jiren, además ya no tendría mucha emoción ver que en el universo 7aparezca un nuevo enemigo, existen doce universos que explorar y seguramente en uno de estos universos podrían existir seres muy poderosos que planean algún día derrotar a los dioses de la destrucción.