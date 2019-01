Familia adopta a un perro, lo tienen por 10 días y lo devuelven por este insólito motivo

Una mujer se ha sorprendido mucho, pues tan solo en 10 días le devolvieron un perro que había dado en adopción.

Claudia Giunta mencionó que encontró a Juan sobre el puente Taurita, lo vio muy flaco y lastimado así que decidió quedárselo, sin embargo después que el perro se recuperó lo dio en adopción.

Después de 10 días de tener a Juan la familia que lo había adoptado decidió comunicarse con Claudia para devolverlo por un insólito motivo.

"Me dijeron que se había robado comida de la mesa. Que lo descuidaron y pasó eso. Yo no lo podía creer, realmente me llamó la atención que quisieran devolver a un perro por eso"