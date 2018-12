FOTOS: Bebé fue congelada por 13 años

Aunque parezca increíble de creer esta bebe había estado congelada por 13 años. La pequeña fue congelada en febrero del 2004.

Nancy y Chris Waiss de 43 años cada uno, habían intentado por mucho tiempo tener un bebé, sin embargo no habían tenido mucha suerte, para su fortuna todo cambió y ahora tienen una pequeña de 1 año y 3 meses, que en realidad podría decirse que tiene 14 años.

Aunque parezca un poco enredado es real, la pareja había intentado por más de dos años tener un bebé de forma natural, sin embargo al no quedar embarazados decidieron intentar con la fecundación in vitro (FIV), pero debido a la edad de la mujer y a otros factores la posibilidad de quedar embarazada disminuían, por lo que tenía que probar nuevos métodos, la pareja no pensaba darse por vencida, así que intentaron 5 fecundaciones in vitro y un embarazo químico, los cuales no dieron resultado, hasta que descubrieron una nueva opción, la adopción de embriones, este es un método donde a la mujer se le implanta un embrión congelado de otra pareja.

Había un 50% de éxito en el proceso y en ellos resultó, Nancy quedó embarazada, ella decidió informarse un poco más y fue ahí donde descubrió que su pequeña había estado congelada desde febrero del 2004.

“Todavía me sorprende cuando hablo de eso y tengo que dividirlo en términos simples y explicarlo a otros. Tratar de explicar la FIV es bastante difícil, y mucho menos decirle a la gente que nuestra hija había estado congelada durante 13 años"

Aunque parezca increíble el embrión tenía 13 años de haber sido concebido y ni los médicos lo habían notado.