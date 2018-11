FOTOS: Así vive el pueblo más frió del mundo, su temperatura es de 70° grados bajo cero

FOTOS: Así vive el pueblo más frio del mundo, su temperatura es de 70° grados bajo cero

En Rusia existe un pueblo llamado Oymyakon, donde las temperaturas llegan a 70° grados bajo cero, este pueblo es considerado como el lugar habitado más frío del mundo.

En Oymyakon, Rusia, residen cerca de 500 personas; en el verano por cortos periodos las temperaturas alcanzan hasta 35 grados, sin embargo es este lugar el invierno dura nueve meses y en el día la luz del sol tarda apenas unas horas.

Este pueblo de Rusia se encuentra a siete mil kilómetros de Moscú y subsiste debido sus recursos locales como la ganadería, la caza y la pesca.

Aunque estas actividades no suelen ser muy fáciles de realizar, por ejemplo para poder pescar se necesita hacer un hueco en el hielo hasta llegar al agua del río, que no se congela y mantiene su estado líquido debido a la gran velocidad con que corre, cuando los peces son sacados del agua se congelan inmediatamente pues bastan tan solo 20 segundos para que esto ocurra.

Los habitantes de esta localidad no pueden disfrutar de la leche de vaca durante todo el año, pues estos animales solo dan leche de junio a octubre, ya que debido a la gran intensidad del frio no pueden ser ordeñadas en otros meses, y sus ubres se deben de tapar con fundas de cuero para que no se congelen.

Curiosamente en este lugar viven gran cantidad de personas que superan los 100 años de vida, aunque la muerte infantil suele ser muy común, pues las mujeres llegan a tener hasta 18 bebés y son pocos los que llegan a adultos.